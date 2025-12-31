Zažila jsem temné noci, říká Emma Robertsová o další stránce mateřství

  13:32
Herečka Emma Robertsová (34) otevřeně promluvila o realitě mateřství. V rozhovoru pro španělskou verzi časopisu Harper’s Bazaar přiznala, že po porodu zažila i velmi těžké chvíle. „Některé noci po porodu byly opravdu velmi temné,“ svěřila se herečka.
Emma Robertsová (Los Angeles, 12. února 2024)

foto: AP

Emma Robertsová na udílení CMT Awards (Austin, 7. dubna 2024)
Emma Robertsová na Film Independent Spirit Awards (Santa Monica, 25. února 2024)
Emma Robertsová (New York, 23. ledna 2024)
Herečka Emma Robertsová a její zářivý stromeček i s hromadou dárků
Emma je maminkou syna Rhodese Roberta Hedlunda, kterému bude letos v prosinci pět let. Chlapce má s hercem Garrettem Hedlundem, se kterým se rozešla dva roky po jeho narození. Mateřství jí prý přineslo úplně novou hloubku emocí i porozumění, nejen v osobním životě, ale i v práci. „Vidět svět jeho očima je krásné a úplně vám to změní perspektivu,“ popsala.

Zkušenosti z náročného období po porodu podle ní ovlivnily i její kariéru. „Používat tyhle emoce kreativně je zajímavé,“ uvedla s tím, že i po pěti letech má pocit, že stále objevuje samu sebe, jako člověka i jako matku. „Snažím se dělat vždy to nejlepší, i když se mi to ne vždycky daří,“ dodala otevřeně.

Emma Robertsová na Film Independent Spirit Awards (Santa Monica, 25. února 2024)

Herečka se po rozchodu s otcem svého dítěte znovu zamilovala a loni se zasnoubila s hercem Codym Johnem. V rozhovoru přiznala, že vztah dvou herců může být složitý, protože nikdy není jisté, kdy a kde budou natáčet. Zároveň ale zdůraznila, že jejich propojení mimo pracovní svět považuje za klíčové. „Setkáváme se na různých místech, což narušuje rutinu, ale někdy je těžké zachovat ve vztahu konzistenci. Jsem ale velmi zamilovaná, můj snoubenec je skvělý člověk,“ řekla.

Na svou kariéru se ale po narození syna dívá jinak. S malým dítětem je prý mnohem vybíravější v tom, jaké role přijme, protože natáčení znamená dlouhé odloučení od rodiny. Zároveň prozradila, že by se ráda posunula i za kameru – se spoluautorkou Karah napsala krátký film, který by chtěla příští rok sama režírovat.

