Bývala jsem patologická lhářka, říká hvězda Wednesday Emma Myersová

Hvězda seriálu Wednesday v exkluzivním rozhovoru pro zářijový Cosmopolitan překvapivě otevřeně popisuje, proč se necítí slavná ani s deseti miliony sledujících, jak ji randění brzdí od práce a proč má slabost pro Anakina Skywalkera a gepardy.
Herečka Emma Myersová na světové premiéře filmu Minecraft Movie v Londýně (30. března 2025)

Herečka Emma Myersová na světové premiéře filmu Minecraft Movie v Londýně (30. března 2025) | foto: Profimedia.cz

V londýnském Westminsteru proběhla slavnostní premiéra druhé sezony fantasy...
V krajkových minišatech přišla Emma Myersová, která hraje Wednesdayinu...
Snímek ze seriálu Wednesday
Snímek z druhé řady seriálu Wednesday
Emma Myersová působí na první pohled jako dívka od vedle. „Vím, že hraju v pár opravdu cool věcech,“ říká, „ale můžu jít kamkoliv a nikdo si mě nevšímá. Kdybyste mě minuli na ulici, s největší pravděpodobností byste se ani neohlédli.“

Přitom realita je jiná – první řadu seriálu Wednesday vidělo 252 milionů lidí a hereččin Instagram během tří dnů vyletěl z 9 tisíc sledujících na pět milionů. „Bylo to šílené,“ přiznává. „Ale já se vlastně necítím jinak než dřív. Pořád jsem to dost já.“

Rozdíl mezi ní a její postavou Enid vidí jako propastný. Zatímco Enid srší optimismem a duhovými barvami, Emma se považuje za tichou pozorovatelku. „Myslím, že se ode mě Enid liší natolik, že se na její postavu dovedu dívat s odstupem,“ vysvětluje. „Mám ráda klid a ráda trávím čas sama. Ale dokážu být taková, jakou si mě situace žádá.“ Její kolegyně Jenna Ortega to potvrzuje: „Mají společnou laskavost, ale Emma je klidnější a tajuplnější.“

Herečka Emma Myersová na světové premiéře filmu Minecraft Movie v Londýně (30. března 2025)
V londýnském Westminsteru proběhla slavnostní premiéra druhé sezony fantasy seriálu Wednesday, který se objeví na obrazovkách poprvé 6. srpna. Jeho herci a tvůrci se prošli po fialovém koberci před Central Hall v goticky laděných modelech. Zazářily Jenna Ortega a Catherine Zeta Jonesová. Chyběla Lady Gaga, která se v nové řadě objeví jako učitelka.
V krajkových minišatech přišla Emma Myersová, která hraje Wednesdayinu spolubydlící Enid Sinclairovou. Herečka má radost, že Jenna Ortega byla tentokrát součástí produkce. „Je to taková naše mluvčí herců. Kdykoli jsem měla pocit, že je třeba něco říct, nebo když jsem měla nějaký nápad, vždycky mi řekla: ‚Přijď za mnou a zařídíme to,‘“ popsala Myersová. (Londýn, 30. července 2025).
Snímek ze seriálu Wednesday
Ve vztazích ale introspektivní není. „Já se do toho vždy celá ponořím. Jsem typ pro hluboký vztah, žádné nezávazné randění,“ říká rozhodně. „V srdci jsem romantička, i když to nedávám najevo. Předstírám, že jsem cool, ale uvnitř jedu: ‚Aaach!‘“ První velkou platonickou lásku zažila s Hvězdnými válkami: „Byla jsem zamilovaná do Anakina Skywalkera. Hayden Christensen byl můj úplně první crush. A taky Legolas a Aragorn. Na Legolasovi pořád něco je.“

Randění bere s nadhledem. „Momentálně moc nerandím, protože jsem opravdu hodně vytížená. A navíc – když neustále pracujete, nikoho nového nepotkáte,“ vysvětluje. Přiznává, že vzdálenost a časová náročnost natáčení komplikují vztahy. „Ale když najdete někoho, kdo chápe, čím si procházíte, nemusí to být problém.“ Jasno má i v tom, co je pro ni ve vztahu nepřekročitelnou hranicí: „Pokud slyším kluka mluvit o ženě neuctivě, je to pro mě konec. Mám tři sestry a život plný žen. Respekt je absolutní základ.“

Hudba mi pomohla přežít, říká Nessa Barrett. O sexu i depresích mluví bez ostychu

O přátelství s Jennou Ortegou mluví s dojetím. „Tolik ji miluju. Je skvělá kamarádka i člověk, který na place dbá na to, aby se všichni cítili dobře. Říkala mi: ‚Kdyby ti něco nevyhovovalo, dej mi vědět, budu tvůj člověk.‘“ Vztah Enid a Wednesday podle ní funguje stejně jako ten jejich: „Obě si hluboce rozumí. Jedna respektuje potřebu samoty, druhá touhu po blízkosti. Je to krásné přátelství.“

Největším překvapením v rozhovoru je ale její upřímnost ohledně dětství. „Jako dítě jsem byla patologická lhářka,“ přiznává bez obalu. „Vymýšlela jsem si šílené příběhy, vykládala lidem, že se mi staly, a oni mi věřili. Pak jsem se musela vracet a omlouvat: ‚Jo, to byla lež. Pardon.‘ Dnes to napravuji tím, že jsem až přehnaně upřímná.“

Na otázku, v jaké životní fázi se cítí teď, odpovídá s úsměvem: „Je to moje pracovní éra. Ale taky zábavná a svobodná. Mám dny, kdy si říkám, proč jsem se do toho pustila, ale pak přijde skvělý den a všechno dává smysl. Herectví miluju, ráda poznávám nové lidi a vyprávím příběhy.“ A i když čelí fámám o přátelstvích či rodině, má jasno: „Lidé si chtějí udělat názor na každičký vztah, co máš. Časem se to naučíš ignorovat.“

Do budoucna má Emma plány, které překvapí. „Chci si otevřít čajovnu. Miluju čaje a dostala jsem nádhernou krabičku od Eda Helmse z natáčení – pořád ji mám doma. A kromě toho bych chtěla něco udělat pro zvířata. Miluju gepardy, jsou moje srdcová záležitost. Něco, co by pomohlo jejich přežití, by mě naplňovalo.“ A i když se směje, že je pořád ta holka z Georgie s plyšáky v pokoji, je jasné, že svět ji teprve začíná objevovat.

Vychází 21. srpna a přináší i další silná témata. V rubrice Žrouti sebevědomí se objevují autentické zpovědi žen potýkajících se s lupénkou, akné a růžovkou, odhalující, jak tyto diagnózy zasahují do každodennosti.

Stylová část se zaměřuje na fenomén pánského Chanelu – módního domu, po jehož pánské linii je obrovská poptávka, přesto zatím zůstává jen v rovině představ.

Beauty sekce poradí, jak si udržet zářivou pleť i po létě a neuhasnout s příchodem podzimu. A nechybí ani téma life dysmorphia, označující epidemii zkresleného vnímání vlastního života v éře sociálních sítí.

21. srpna 2025

