Bývala jsem patologická lhářka, říká hvězda Wednesday Emma Myersová

Emma Myersová působí na první pohled jako dívka od vedle. „Vím, že hraju v pár opravdu cool věcech,“ říká, „ale můžu jít kamkoliv a nikdo si mě nevšímá. Kdybyste mě minuli na ulici, s největší pravděpodobností byste se ani neohlédli.“
Přitom realita je jiná – první řadu seriálu Wednesday vidělo 252 milionů lidí a hereččin Instagram během tří dnů vyletěl z 9 tisíc sledujících na pět milionů. „Bylo to šílené,“ přiznává. „Ale já se vlastně necítím jinak než dřív. Pořád jsem to dost já.“
Rozdíl mezi ní a její postavou Enid vidí jako propastný. Zatímco Enid srší optimismem a duhovými barvami, Emma se považuje za tichou pozorovatelku. „Myslím, že se ode mě Enid liší natolik, že se na její postavu dovedu dívat s odstupem,“ vysvětluje. „Mám ráda klid a ráda trávím čas sama. Ale dokážu být taková, jakou si mě situace žádá.“ Její kolegyně Jenna Ortega to potvrzuje: „Mají společnou laskavost, ale Emma je klidnější a tajuplnější.“
Ve vztazích ale introspektivní není. „Já se do toho vždy celá ponořím. Jsem typ pro hluboký vztah, žádné nezávazné randění,“ říká rozhodně. „V srdci jsem romantička, i když to nedávám najevo. Předstírám, že jsem cool, ale uvnitř jedu: ‚Aaach!‘“ První velkou platonickou lásku zažila s Hvězdnými válkami: „Byla jsem zamilovaná do Anakina Skywalkera. Hayden Christensen byl můj úplně první crush. A taky Legolas a Aragorn. Na Legolasovi pořád něco je.“
Randění bere s nadhledem. „Momentálně moc nerandím, protože jsem opravdu hodně vytížená. A navíc – když neustále pracujete, nikoho nového nepotkáte,“ vysvětluje. Přiznává, že vzdálenost a časová náročnost natáčení komplikují vztahy. „Ale když najdete někoho, kdo chápe, čím si procházíte, nemusí to být problém.“ Jasno má i v tom, co je pro ni ve vztahu nepřekročitelnou hranicí: „Pokud slyším kluka mluvit o ženě neuctivě, je to pro mě konec. Mám tři sestry a život plný žen. Respekt je absolutní základ.“
|
Hudba mi pomohla přežít, říká Nessa Barrett. O sexu i depresích mluví bez ostychu
O přátelství s Jennou Ortegou mluví s dojetím. „Tolik ji miluju. Je skvělá kamarádka i člověk, který na place dbá na to, aby se všichni cítili dobře. Říkala mi: ‚Kdyby ti něco nevyhovovalo, dej mi vědět, budu tvůj člověk.‘“ Vztah Enid a Wednesday podle ní funguje stejně jako ten jejich: „Obě si hluboce rozumí. Jedna respektuje potřebu samoty, druhá touhu po blízkosti. Je to krásné přátelství.“
Největším překvapením v rozhovoru je ale její upřímnost ohledně dětství. „Jako dítě jsem byla patologická lhářka,“ přiznává bez obalu. „Vymýšlela jsem si šílené příběhy, vykládala lidem, že se mi staly, a oni mi věřili. Pak jsem se musela vracet a omlouvat: ‚Jo, to byla lež. Pardon.‘ Dnes to napravuji tím, že jsem až přehnaně upřímná.“
Na otázku, v jaké životní fázi se cítí teď, odpovídá s úsměvem: „Je to moje pracovní éra. Ale taky zábavná a svobodná. Mám dny, kdy si říkám, proč jsem se do toho pustila, ale pak přijde skvělý den a všechno dává smysl. Herectví miluju, ráda poznávám nové lidi a vyprávím příběhy.“ A i když čelí fámám o přátelstvích či rodině, má jasno: „Lidé si chtějí udělat názor na každičký vztah, co máš. Časem se to naučíš ignorovat.“
Do budoucna má Emma plány, které překvapí. „Chci si otevřít čajovnu. Miluju čaje a dostala jsem nádhernou krabičku od Eda Helmse z natáčení – pořád ji mám doma. A kromě toho bych chtěla něco udělat pro zvířata. Miluju gepardy, jsou moje srdcová záležitost. Něco, co by pomohlo jejich přežití, by mě naplňovalo.“ A i když se směje, že je pořád ta holka z Georgie s plyšáky v pokoji, je jasné, že svět ji teprve začíná objevovat.
