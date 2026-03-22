Cesta k sebelásce je práce na plný úvazek, říká dcera muzikanta Richarda Müllera

Renato Salerno
Modelka, hudebnice a influencerka Ema Müllerová (31) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co dělá pro své tělo, aby byla fit, a promluvila i o tom, jaká je podle ní cesta k sebelásce. Dcera zpěváka Richarda Müllera (63) si se svým tátou po dvaceti letech opět zazpívala společný duet, který vyšel na jeho zatím posledním albu, sama však momentálně poslouchá spíš jinou muziku.

Co děláte pro své tělo, abyste s ním byla spokojená?
To je krásná otázka. Co dělám pro svoje tělo? Snažím se o něj co nejvíce starat, ale nebudu tu lhát, ne vždy to jde. Cvičím, sportuji, dělám věci tak, aby mi v něm bylo co nejlépe.

Ema Müllerová a její táta, muzikant Richard Müller (Praha, 25. září 2025)
Modelka Ema Müllerová ukázala tvář poštípanou od štěnic (2023).
Ema Müllerová, Markus Müller, Vanda Wolfová a Richard Müller ve svatební den
Ema Müllerová (12. září 2013, Praha)
21 fotografií

Jste stejně jako váš otec Richard Müller hudebnicí, co z jeho nebo vašeho portfolia by si měli lidé pustit a co vy sama máte často v uších?
Víte co, tátu teď moc neposlouchám, neříkejte mu to. Ale minulý rok vydal nové album Slovenská strela a máme tam společnou písničku, druhý společný duet po dvaceti letech. Jmenuje se Medzi nebom a ženou, tak to si okamžitě pusťte. Mně osobně se teď hodně líbí třeba písnička I’m So Messy od Loly Young.

Popsala byste samu sebe jako Slovenku, Česko-Slovenku nebo zkrátka Evropanku?
Asi jako Emu. A použiji takovou větu, kterou říkala jednou moje kámoška. „Já jsem žena, konstantní změna“! Takže já bych se popsala jako „Ema, konstantní změna.“ (smích) Určitě jsem už frcnutá i tou Paříží, kde žiji už třináct let, ale stále zůstanu Slovenkou. V posledních letech ale také miluji jezdit pracovně do Prahy, mám to tu strašně ráda.

Dceru Richarda Müllera poštípaly štěnice. V metru už si nikdy nesednu, říká

Bude pro vás důležité postupem času být věrná hlavně sama sobě a zůstat si podobná?
Myslíš, že bych podstoupila nějaké zákroky? Já si myslím, že nejsem ten typ, co by teď v tomto období šel na nějaké procedury, abych se změnila a nebyla sama sobě podobná. Ale možná se jednou zblázním a nepoznáte mě. A já vám pak řeknu „To jsem přece já, Ema, pamatujete?“ (smích) Ale teď si jedu normalitu.

Přijde vám, stejně jako dnes mnoha mladým lidem, že náš současný svět je v rukou přestárlých lidí a bylo by potřeba, aby to vzala do svých rukou mladší generace?
Já bych si přála, aby náš svět byl v takových rukách, kde by nám všem bylo dobře a nikdo by se nemusel bát. A přála bych si také, abychom se nemuseli hádat kvůli tomu, v co věříme, kde žijeme a jací jsme. Aby svět byl v natolik zodpovědných rukou, že by nám tu všem generacím bylo dobře.

Poradíte, jak najít cestu k sebelásce?
Je to full-time job. Já na tohle v tuto chvíli úplně nedokážu odpovědět, jednou možná ano. Ale teď si opravdu myslím, že je to práce na plný úvazek a ta cesta není přímočará, je klikatá. Nemyslím si, že se to vůbec dá, že by se člověk jednou přijal a už nikdy od sebe neodešel. Myslím, že je to celoživotní cesta.

