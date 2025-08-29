Mozek ho zrazuje, říká manželka o Willisovi. Herce přestěhovala do jiného domu

V březnu roku 2022 oznámila rodina Willise, že mu diagnostikovali afázii – poruchu řeči, kvůli které musí ukončit hereckou kariéru. O rok později jeho manželka Emma odhalila, že Willis trpí frontotemporální demencí.
Hemingová promluvila v rozhovoru o jeho aktuálním stavu a popsala, jak se život rodiny změnil. „Bruce je celkově ve velmi dobrém zdravotním stavu. Jen jeho mozek ho zrazuje. Řeč mizí a víte, my jsme se naučili přizpůsobit,“ řekla moderátorce Diane Sawyerové pro ABC News.
„Máme svůj způsob, jak s ním komunikovat. Je to prostě jiný, odlišný způsob,“ dodala ve speciálu Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey.
Slavný herec ji zatím stále poznává. „Vím, že ano. Když jsme spolu… rozzáří se,“ dodala Hemingová, která je s Willisem vdaná od roku 2009. Mají dceru Mabel (13) a Evelyn (11).
„Držíme se s ním za ruce. Líbáme ho. Objímáme ho. A on nám to oplácí. Je do toho zapojený,“ popsala s tím, že je pro ni nejdůležitější cítit s manželem spojení. „A to mám,“ dodala.
Bruce má celkem pět dětí. S bývalou manželkou Demi Moore (62) má dcery Rumer Glenn Willisovou (37), Scout LaRue Willisovou (34) a Tallulahu Belle Willisovou (31). Manželé byli 13 let.
Britská modelka popsala, že první známky jeho onemocnění se projevily změnami osobnosti. „Pro někoho, kdo byl vždycky velmi hovorný a zapojený, byl najednou tišší. A když se rodina scházela, jakoby se stáhl do sebe,“ vzpomínala.
Dle jejích slov byla hvězda filmu Armageddon odtažitá a chladnější. „To nebyl Bruce, jakého jsem znala. Vždycky byl vřelý a velmi náklonný,“ dodala s tím, že nevěděla, jak má v takovém manželství zůstat.
Hemingová neskrývá pravdu o otcově stavu ani jejich dcerám. Manžela také přestěhovala do druhého, jednopodlažního domu, kde má mít nepřetržitou péči. Toto rozhodnutí popsala jako „jedno z nejtěžších v mém životě“.
V domě s ním každý den tráví snídaně i večeře. „Jsem vděčná. Jsem vděčná za to, že je můj manžel stále tady s námi,“ dodala.
Frontotemporální demence (FTD) je nejčastější forma demence u lidí mladších 60 let. Neexistuje na ni žádná léčba ani lék.
Hemingové vychází 9. září kniha s názvem The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, která má pomoci dalším pečovatelům.