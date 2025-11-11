Emily Ratajkowski randí s francouzským režisérem, expartnerem známých zpěvaček

Autor:
  11:00
Modelka a herečka Emily Ratajkowski (34) randí s francouzským režisérem Romainem Gavrasem (44). Ten je tvůrcem mnoha videoklipů a chodil dosud hlavně se zpěvačkami. Mezi jeho expřítelkyně patří Rita Ora nebo Dua Lipa.
Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025) | foto: Profimedia.cz

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)
Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski se pochlubila sexy fotkou. (26. července 2025)
84 fotografií

Emily Ratajkowski a Romain Gavras zatím vztah oficiálně nepotvrdili. Po New Yorku se ale procházeli ruku v ruce a došlo i na polibky.

Modelka letos konečně uzavřela tři roky trvající rozvodové řízení s filmovým producentem Sebastianem Bear-McClardem, s nímž žila čtyři roky a má s ním čtyřletého syna Sylvestera.

I matky mohou být sexy. Ráda provokuji oblečením, přiznává Emily Ratajkowski

Od rozchodu v roce 2022 byla spojována s mnoha umělci. Mluvilo se o románcích s Bradem Pittem, komikem Petem Davidsonem, newyorským umělcem Jackem Greerem a dalšími. V roce 2023 ji paparazzi načapali s komikem Ericem Andrém. Téhož roku ji vyfotili při líbání se zpěvákem Harrym Stylesem a loni zase s country zpěvákem Shaboozeym.

Modelka navíc prohlásila, že je bisexuální a ráda by randila i se ženou. „Vždycky jsem byla z těch, které na člověku přitahuje spíš výsledný dojem než konkrétní fyzično. Občas prostě jen tak náhodně zjistím, že mi daná osoba přijde atraktivní,“ prohlásila v rozhovoru pro HommeGirls s tím, že je otevřená randění se ženou. „Ráda bych. Čekám, až přijde ta pravá,“ řekla.

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)
Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)
Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)
Emily Ratajkowski
84 fotografií

Režisér Romain Gavras na sebe upozornil řadou videoklipů pro známé umělce jako Jay-Z a Kanye West nebo M.I.A. Pak začal točit celovečerní filmy. Tím posledním je snímek Sacrifice s Anyou Taylor-Joy, Chrisem Evansem, Salmou Hayek a Vincentem Casselem, který měl premiéru v září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

Gavrase zviditelnila pro bulvár především zpěvačka Dua Lipa, s níž randil v roce 2023. Rozešli se po deseti měsících, kdy se rozhodla zpěvačka dát přednost kariéře. Jeho předchozí partnerkou v roce 2021 byla zpěvačka Rita Ora. Chodili spolu půl roku a rozešli se kvůli „potížím skloubit pracovní závazky.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Emily Ratajkowski randí s francouzským režisérem, expartnerem známých zpěvaček

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)

Modelka a herečka Emily Ratajkowski (34) randí s francouzským režisérem Romainem Gavrasem (44). Ten je tvůrcem mnoha videoklipů a chodil dosud hlavně se zpěvačkami. Mezi jeho expřítelkyně patří Rita...

11. listopadu 2025

Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles,...

Maya Hawke, herečka, která se proslavila hlavně díky seriálu Stranger Things, prozradila, že jí matka Uma Thurmanová dala v minulosti cenné rady ohledně práce s režisérem Quentinem Tarantinem....

11. listopadu 2025  9:52

Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech

Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)

Hvězdy oblíbeného seriálu Stranger Things si momentálně užívají společné slavnostní premiéry páté řady úspěšné série, která bude k vidění od 26. listopadu. Jedna z hlavních hvězd, představitelka...

11. listopadu 2025  8:54

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Saskia Burešová (Praha, 14. července 2025)

Moderátorka Saskia Burešová (79) na křtu kalendáře Aleše Cibulky zavzpomínala na osudy hvězd třicátých a čtyřicátých let. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení pořadu Kalendárium a...

11. listopadu 2025

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

11. listopadu 2025

I v 95 letech zvládám kaskadérské kousky, vtipkuje herečka June Squibbová

Richard Roundtree a June Squibbová ve filmu Thelma (2024)

“Hollywood se výrazně změnil,” říká herečka June Squibbová (95), která je toho důkazem. Zatímco většina hereček její generace už dávno zmizela ze záře reflektorů a kamer, tato drobná dáma se po...

10. listopadu 2025

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

10. listopadu 2025  13:10

Chtěla bych dvě děti, Martin tlačí na tři, říká herečka Sára Donutilová

Sára Donutilová v Show Jana Krause (premiéra 12. listopadu 2025)

Herečka Sára Donutilová (31) se stala ambasadorkou neziskové organizace Dítě v srdci, která poskytuje poradenství a podporu při ztrátě miminka. Sama tuto tragickou událost s manželem Martinem...

10. listopadu 2025  11:47

Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je...

Bývalý španělský král se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa. Juan Carlos I., který nyní žije v Dubaji, vydal...

10. listopadu 2025  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

10. listopadu 2025  9:30

Jakmile smrděli kriminálem, šel jsem od nich, vzpomíná Kopta na devadesátky

Václav Kopta

„Čestmír by o sobě řekl, že je srdcař, že má rád kluky od fotbalu, že se snaží pomáhat dobré věci a holt občas musí přistoupit i k tvrdším metodám, když někdo nechce poslouchat. Ale jinak je to z...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.