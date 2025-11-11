Emily Ratajkowski a Romain Gavras zatím vztah oficiálně nepotvrdili. Po New Yorku se ale procházeli ruku v ruce a došlo i na polibky.
Modelka letos konečně uzavřela tři roky trvající rozvodové řízení s filmovým producentem Sebastianem Bear-McClardem, s nímž žila čtyři roky a má s ním čtyřletého syna Sylvestera.
Od rozchodu v roce 2022 byla spojována s mnoha umělci. Mluvilo se o románcích s Bradem Pittem, komikem Petem Davidsonem, newyorským umělcem Jackem Greerem a dalšími. V roce 2023 ji paparazzi načapali s komikem Ericem Andrém. Téhož roku ji vyfotili při líbání se zpěvákem Harrym Stylesem a loni zase s country zpěvákem Shaboozeym.
Modelka navíc prohlásila, že je bisexuální a ráda by randila i se ženou. „Vždycky jsem byla z těch, které na člověku přitahuje spíš výsledný dojem než konkrétní fyzično. Občas prostě jen tak náhodně zjistím, že mi daná osoba přijde atraktivní,“ prohlásila v rozhovoru pro HommeGirls s tím, že je otevřená randění se ženou. „Ráda bych. Čekám, až přijde ta pravá,“ řekla.
Režisér Romain Gavras na sebe upozornil řadou videoklipů pro známé umělce jako Jay-Z a Kanye West nebo M.I.A. Pak začal točit celovečerní filmy. Tím posledním je snímek Sacrifice s Anyou Taylor-Joy, Chrisem Evansem, Salmou Hayek a Vincentem Casselem, který měl premiéru v září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.
Gavrase zviditelnila pro bulvár především zpěvačka Dua Lipa, s níž randil v roce 2023. Rozešli se po deseti měsících, kdy se rozhodla zpěvačka dát přednost kariéře. Jeho předchozí partnerkou v roce 2021 byla zpěvačka Rita Ora. Chodili spolu půl roku a rozešli se kvůli „potížím skloubit pracovní závazky.“