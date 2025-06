I matky mohou být sexy. Ráda provokuji oblečením, přiznává Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski se v rozhovoru pro magazín Elle svěřila, že ji baví oblékat se jinak, než se od ní jakožto od matky očekává. Zamyslela se také nad tím, jak moc ji změnilo mateřství.

„Do synovy školky to mám pěkný kus cesty, takže nemůžu nosit boty na podpatku. Ale když jsem žila v centru města, bydleli jsme jen dva bloky od školky a často jsem odtud odcházela rovnou do práce. V té době jsem natáčela podcast, takže jsem byla už oblečená do sexy outfitu a připravená před kamery,“ řekla modelka.

Autorka knihy My Body prozradila, že ji baví vybočovat z norem oblékání v rodičovství. „Ach, ve srovnání s ostatními matkami se rozhodně nesrovnatelně víc vyparádím a to i když jdu třeba jen nakoupit. Myslím, že právě tímhle způsobem si užívám určité provokování v rámci jinak trochu stereotypního mateřství. Ráda provokuji oblečením,“ popisuje.

„Existuje tolik různých představ o tom, jak by měly vypadat ženy – matky. Pro většinu lidí ale slovo matka z nějakého důvodu nejde dohromady se slovem sexy. Ale pravda je taková, že i matky mohou a měly by být sexy,“ prohlásila.

Rodačka z Londýna promluvila také o svém současném milostném životě. „Nesoustředit se na nějaký čas na muže je opravdu úžasné. Obecně vzato, muži v našem světě žen nějakým způsobem zaujali výhradní místo, ale já momentálně místo partnera našla skvělou komunitu,“ vysvětlila.

„Pořád mám ráda muže. Jen nemám v životě žádné heterosexuály, pokud s nimi zrovna nerandím. V hierarchii potřeb je to úplně na vrcholu pyramidy, což je fajn,“ řekla s tím, že muži jsou pro ni skvělým zdrojem potěšení a zábavy, ale nepotřebuje je nutně ke každodennímu životu. „Trávím spoustu času s ostatními ženami, queer komunitou a hlavně se teď naplno věnuji svému synovi, mateřství mě naplňuje,“ dodala.

S bývalým manželem Sebastianem Bear-McClardem (44) má modelka syna Sylvestera Apolla Beara, který se narodil v březnu 2021. Expartneři spolu byli od roku 2018 do roku 2022.