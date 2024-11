Emily Atacková hraje nahá tenis. Cítím se víc sexy, než kdy dřív, říká

„Lidé se mě ptají, jestli chodím do posilovny, ale to tedy opravdu ne. Jsem máma a ano, mám špeky, ale jsem zdravá, cítím se víc sexy než kdy dřív a hraji sexbombu v úžasném seriálu. V pubertě jsem toužila po velikosti 36 nebo 38. Naše hodnota v dnešním světe vždy závisí na tom, kolik váží. Tak by to opravdu být nemělo,“ řekla Emily Atacková v rozhovoru pro magazín Hello!

Vzdálená příbuzná hvězdy Beatles, hudebníka Paula McCartneyho (82) vysvětlila, že své křivky přijala a necítí žádný tlak na to, aby po porodu zhubla. V červnu přivedla na svět syna Barneyho a se svým tělem je podle jejích slov více než spokojená.

V seriálu Rivalové (Rivals) hraje Sarah Strattonovou, manželku místopředsedy vlády. S Alexem Hassellem, který ztvárnil roli Ruperta Campbella Blacka, hrají v jedné ze scén společně nazí tenis.

„Samozřejmě, že to bylo o nervy! Ale na konci natáčení už jsem se cítila velmi uvolněně a v pohodě. V knize je to velice slavná scéna a já jsem ji chtěla natočit jak nejlépe jsem dovedla,“ vyjádřila se herečka.

Prozradila také, že ji nijak nezaskočilo, že se v seriálu bude odhalovat. Více ji prý děsila představa, že bude hrát tenis. „Bylo to vtipné, protože když mi poslali scénář, řekli, že budu muset hrát tenis a ještě k tomu nahá. Moje první reakce hned byla: Panebože, já a hrát tenis, to ne,“ zavzpomínala v rozhlasovém pořadu The Chris Moyles Show na Radiu X.

„Jakmile jsem si však přečetla scénář, viděla jsem, že ta seriálová postava je pro mě jako stvořená. Takové role se objevují jen velmi zřídka, opravdu mě to oslovilo,“ dodala s tím, že na natáčení sexuálních scén není nic sexy. „Je to většinou hlavně hodně směšné,“ říká.

Herečka také promluvila o pozitivním přístupu ke svému tělu a sebelásce. Fanoušci se prý k její často kolísavé váze rádi vyjadřují. Atacková se tím ale nenechává rozhodit. „Naštěstí mám nádherný život plný lásky a přátelství a jsem zdravá a spokojená. To je pro mě zdrojem pozitivní energie. Nebudu poslouchat cizí lidi, kteří mě napomínají kvůli mé dvojité bradě,“ řekla v rozhovoru pro časopis Stylist.

Emily Atacková je tváří dokumentu Asking for it?, který vyzývá ke změně zákonů týkajících se znásilnění a sexuálních napadení. Herečka se už v minulosti zabývala nárůstem počtu případů sexuálního obtěžování na internetu. S tím se prý sama opakovaně setkává na svých profilech na Instagramu a TikToku.