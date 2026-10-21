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Ženám s věkem role ubývají, muži mají výhodu, kritizuje Hollywood Emilia Clarke

Autor:
  11:11
Emilia Clarke, Londýn, 2025

Emilia Clarke, Londýn, 2025 | foto: Profimedia.cz

Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)
Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
33 fotografií
Britská herečka Emilia Clarke, známá především jako Daenerys ze seriálu Hra o trůny (Game of Thrones), otevřeně promluvila o věkové diskriminaci v Hollywoodu. Vadí jí rozdílný přístup k mužům a ženám i tlak na dokonalý vzhled. Obává se, že starší herečky mají mnohem méně příležitostí získat významné role.

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Emilia Clarke, která oslaví 23. října své 40. narozeniny, se v rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire zamyslela nad tím, jak filmový průmysl přistupuje ke stárnutí. Podle ní společnost posuzuje ženy mnohem přísněji než muže a herečky se s přibývajícím věkem musejí vyrovnávat s dalšími překážkami.

„Na stárnutí žen je pohlíženo jinak než na stárnutí mužů. Zatímco herci mohou dostávat výrazné role i ve vyšším věku, herečky čelí většímu tlaku na vzhled a jejich pracovní příležitosti se mohou s přibývajícími roky zmenšovat. Ano, to mě znepokojuje,“ přiznává Clarke. Zároveň se podle svých slov snaží, aby její sebevědomí nezáviselo na tom, jak ji hodnotí ostatní. Přiznává však, že to není vždy snadné.

Herečka upozornila také na nerealistické nároky na ženský vzhled. Vadí jí představa, že by ženy měly vypadat ve čtyřiceti i v šedesáti stále stejně, bez ohledu na přirozené změny, které přináší věk. „Opravdu chcete, abychom vypadaly všechny stejně? Abychom byly populací se stejným obličejem a stejným tělem? Vždyť jsme lidé! Vzhled se s věkem přece přirozeně mění,“ prohlásila.

Emilia Clarke, Londýn, 2025
Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)
Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
33 fotografií

Clarke si uvědomuje, že srovnávání s ostatními může člověku ubližovat. Ani ona se mu však podle svých slov vždy nedokáže vyhnout. „Snažím se ale podobné myšlenky zapudit a soustředit se na to, v čem spočívá má osobní síla.“

Místo bezvýhradné sebelásky zdůrazňuje především sebepřijetí. „Pro některé lidi může být obtížné naučit se mít se opravdu rádi. Už samotná schopnost přijmout se takoví, jací jsme, proto může být důležitým krokem,“ vysvětluje.

Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny

Herečka má za sebou kariéru, která ji v mladém věku katapultovala mezi nejznámější hvězdy. Celosvětovou popularitu získala díky roli Daenerys Targaryenové, přezdívané Matka draků, v seriálu Hra o trůny (Game of Thrones). Přestože se objevila také v mnoha dalších filmových a televizních projektech, téma příležitostí pro ženy v pozdějších etapách kariéry považuje za důležité.

V rozhovoru se věnovala i osobním zkušenostem, které její život zásadně ovlivnily. Promluvila o tom, že po dokončení první řady Hry o trůny v roce 2011 utrpěla život ohrožující krvácení do mozku. Další následovalo v roce 2013. Později přišla také o otce Petera, který zemřel na rakovinu.

Clarke v rozhovoru přiznala, že během natáčení slavného seriálu fungovala dlouhé roky především v režimu přežívání a teprve později začala intenzivněji zpracovávat své emoce. Dnes se snaží být ve výběru pracovních projektů uvážlivější a spolupracovat s lidmi, se kterými se cítí dobře.

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