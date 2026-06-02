Ještě než oslavila třicetiny, utrpěla dvě mozkové mrtvice. První z nich přišla již krátce poté, co začala slavit úspěch s rolí královny Daenerys v první sérii Hry o trůny. Postupem času se Emilia Clarke dvakrát ocitla na operačním stole a nakonec se musela smířit i se ztrátou otce, který nedlouho poté zemřel na rakovinu.
|
Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku
„Prožila jsem několik let, kdy jsem si přála jen zůstat zavřená doma ve svém brlohu. Byla jsem ještě mladá a nepopsatelně naivní,“ svěřila se v rozhovoru pro The Times. „Netušila jsem, co obnáší práce v zábavním průmyslu. A do toho přišel ten vážný úraz mozku, bylo mi zle a myslela jsem, že umřu. A do toho umřel táta, což bylo ještě horší než ty mrtvice,“ řekla.
Toto několikaleté období plné zdravotních obtíží a strachu ovlivnilo i její plány do budoucna. Mozkové příhody totiž souvisely s dědičnou vadou tepen, která by mohla jednoho dne přejít i na její děti – a proto si ve svých pětatřiceti letech nechala zmrazit vajíčka. „Narodila jsem se s dědičnou vadou. Kdybych čekala dítě, okamžitě bych ho chtěla nechat vyšetřit, jestli ji má také,“ vysvětluje.
První mrtvici Emilia zažila ve čtyřiadvaceti, když v posilovně trénovala plank. Dle svých slov se ten den snažila překonat nebývale silnou únavu, což se jí ukázalo osudným. „Dalo by se to přirovnat snad jen k tomu, jako kdyby vám kolem hlavy praskla napnutá gumička. Najednou šílený tlak a bolest, dokázala jsem se jen odplazit na záchod a zvracet,“ vzpomínala v podcastu How to Fail.
„Už v tu chvíli jsem si uvědomila, že se mi něco stalo s mozkem,“ pokračuje. „Snažila jsem se pak jen rozhýbávat prsty u rukou a nohou, odříkávat si dialogy ze seriálu pořád dokola jako mantru a říkat si, že jsem herečka, a že přeci mám práci snů.“
Vzhledem k tomu, že je její zdravotní stav neléčitelný, se alespoň snaží o co nejopatrnější životní styl. „Nebrat drogy, nedělat věci, které by zvyšovaly krevní tlak, nepřehánět to s prací… Ale nakonec stejně neexistuje možnost, jak tomu zabránit,“ říká devětatřicetiletá Emilia.