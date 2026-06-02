Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Narodila jsem se s dědičnou vadou, přiznala Emilia Clarke. Nechala si zmrazit vajíčka

Autor:
  9:34
Britská herečka Emilia Clarke je zřejmě nejznámější pro svou roli Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny. Už v dobách první série však musela čelit těžkým zdravotním potížím, které ovlivnily i její plány do budoucna.
Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)

Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019) | foto: AP

Emilia Clarke
Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)
Emilia Clarke neboli Daenerys Targaryen ze seriálu Hra o trůny na British...
Emilia Clarke na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019)
20 fotografií

Ještě než oslavila třicetiny, utrpěla dvě mozkové mrtvice. První z nich přišla již krátce poté, co začala slavit úspěch s rolí královny Daenerys v první sérii Hry o trůny. Postupem času se Emilia Clarke dvakrát ocitla na operačním stole a nakonec se musela smířit i se ztrátou otce, který nedlouho poté zemřel na rakovinu.

Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku

„Prožila jsem několik let, kdy jsem si přála jen zůstat zavřená doma ve svém brlohu. Byla jsem ještě mladá a nepopsatelně naivní,“ svěřila se v rozhovoru pro The Times. „Netušila jsem, co obnáší práce v zábavním průmyslu. A do toho přišel ten vážný úraz mozku, bylo mi zle a myslela jsem, že umřu. A do toho umřel táta, což bylo ještě horší než ty mrtvice,“ řekla.

Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)

Toto několikaleté období plné zdravotních obtíží a strachu ovlivnilo i její plány do budoucna. Mozkové příhody totiž souvisely s dědičnou vadou tepen, která by mohla jednoho dne přejít i na její děti – a proto si ve svých pětatřiceti letech nechala zmrazit vajíčka. „Narodila jsem se s dědičnou vadou. Kdybych čekala dítě, okamžitě bych ho chtěla nechat vyšetřit, jestli ji má také,“ vysvětluje.

První mrtvici Emilia zažila ve čtyřiadvaceti, když v posilovně trénovala plank. Dle svých slov se ten den snažila překonat nebývale silnou únavu, což se jí ukázalo osudným. „Dalo by se to přirovnat snad jen k tomu, jako kdyby vám kolem hlavy praskla napnutá gumička. Najednou šílený tlak a bolest, dokázala jsem se jen odplazit na záchod a zvracet,“ vzpomínala v podcastu How to Fail.

Jason Momoa a Emilia Clarke v seriálu Hra o trůny (2011)

„Už v tu chvíli jsem si uvědomila, že se mi něco stalo s mozkem,“ pokračuje. „Snažila jsem se pak jen rozhýbávat prsty u rukou a nohou, odříkávat si dialogy ze seriálu pořád dokola jako mantru a říkat si, že jsem herečka, a že přeci mám práci snů.“

Vzhledem k tomu, že je její zdravotní stav neléčitelný, se alespoň snaží o co nejopatrnější životní styl. „Nebrat drogy, nedělat věci, které by zvyšovaly krevní tlak, nepřehánět to s prací… Ale nakonec stejně neexistuje možnost, jak tomu zabránit,“ říká devětatřicetiletá Emilia.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

Jennifer Lopezová předvedla dokonalé křivky v bikinách na zahradě své nové vily

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...

Jennifer Lopezová znovu rozpálila internet. Ve svých 56 letech zapózovala zpěvačka a herečka v bílých bikinách u bazénu, ukázala nejen vyrýsované břicho, ale i luxusní zahradu a vzácné momenty s...

Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde...

Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...

Narodila jsem se s dědičnou vadou, přiznala Emilia Clarke. Nechala si zmrazit vajíčka

Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)

Britská herečka Emilia Clarke je zřejmě nejznámější pro svou roli Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny. Už v dobách první série však musela čelit těžkým zdravotním potížím, které ovlivnily i její...

2. června 2026  9:34

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

64. den soutěže přinesl změnu v pravidlech. Soutěžící se utkali o odměny a byli...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

2. června 2026  8:52

Finále Survivora 2026 bude poprvé živě před publikem. Z Karibiku se veze truhla s hlasy

Nejdrsnější reality show vyvrcholí historicky prvním živým finále ve Foru...

Poprvé v historii vyvrcholí reality show Survivor Česko & Slovensko v přímém přenosu před zraky diváků. Finále se odehraje ve středu 10. června v pražském Foru Karlín, kde bude korunován vítěz....

2. června 2026  8:07

Josef Dvořák podruhé končí. Teď je to definitivní, říká jeho Jája

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Vždycky byl velký komikem na jevišti, ale i v soukromí umí pobavit, byť nechtěně. Josef Dvořák (84) se totiž nekamarádí s technikou. „Přicházejí další a další novinky a já je nestíhám. Přitom...

2. června 2026

Dcera Vašáryové a Lasici je v registrovaném partnerství. Partnera má v Austrálii

Hana Lasicová v Show Jana Krause (červen 2026)

Spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová (45) prozradila v Show Jana Krause, jak funguje její vztah na dálku. Partner James Michael Foulston, s nímž uzavřela registrované partnerství, totiž žije v...

2. června 2026

Závodník Ralf Schumacher si vzal mladšího přítele. Popřála mu i exmanželka

Etienne Bousquet-Cassagne a Ralf Schumacher se vzali v Saint-Tropez 30. května...

Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher (50) se ve slunném letovisku Saint-Tropez na jihu Francie oženil se svým partnerem Etiennem Bousquet-Cassagnem (36). Pár stvrdil svůj vztah necelé dva roky...

1. června 2026  14:13

Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

V nové seznamce Are You The One? Česko bude deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledat své partnery. Každému byl na základě odborné analýzy předem určen dokonalý protějšek. Jeho identita...

1. června 2026  12:32

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

Kromě toho, že si sama dělá reklamu na prádlo, nyní zpěvačka Rihanna ke kampani s názvem Pride přizvala i aktivisty a známé tváře. Jednou z nich je transgender dcera miliardáře Elona Muska Vivian...

1. června 2026  11:40

Nejlepší sex jsem měla s Kennedym, prozradila Madonna. Byla tenkrát zadaná

Zpěvačka Madonna

Madonna (67) v novém propagačním videu k albu Confessions II zavzpomínala na své bývalé partnery a prozradila, koho považuje za nejlepšího milence svého života. Zpěvačka však stanovila jednu podmínku...

1. června 2026  10:35

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v...

1. června 2026  9:17

Kdo byli osudoví muži Marilyn Monroe: osm slavných lásek hollywoodské legendy

Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....

Za svou kariéru natočila zhruba tři desítky filmů a stala se jednou z největších ikon Hollywoodu. Vedle hereckých výkonů ale média fascinoval i její bouřlivý osobní život. Marilyn Monroe, od jejíž...

1. června 2026

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák....

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.