Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku

Emilia Clarke (39), známá především jako Daenerys Targaryen ze seriálu Hra o trůny, promluvila o svých dvou mozkových krváceních. Ta prodělala během natáčení seriálu. Zdravotní problémy v ní vyvolaly strach o vlastní život i o to, jak to ovlivní její profesní kariéru.
Emilia Clarke na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019) | foto: Reuters

Britská herečka Emilia Clarke zavzpomínala v podcastu How To Fail with Elizabeth Day na období během natáčení seriálu Hra o trůny, kdy prodělala dvě mozková krvácení. Otevřeně popsala nejen fyzické potíže, ale i psychické následky, které ji provázely ještě dlouho poté.

„Byla jsem prostě přesvědčená, že jsem podvedla smrt a že jsem měla zemřít. Každý den jsem na to pořád myslela,“ uvedla herečka, která v seriálu ztvárnila Daenerys Targaryen v letech 2011 až 2019.

První kolaps přišel krátce po natáčení první série, kdy zkolabovala při cvičení v londýnské posilovně. „Nejblíž, jak to popsat, je představit si, že vám kolem mozku praskne gumička. Ten šílený tlak,“ řekla s tím, že bolest ji tehdy donutila doplazit se na toaletu, kde zvracela a uvědomila si, že je něco vážně špatně. „V tu chvíli jsem věděla, že dochází k poškození mozku.“

Lékaři zpočátku nevěděli, co se děje, a kvůli jejímu věku dokonce zvažovali i možnost užití drog. Herečka se navíc snažila přesvědčit vedení HBO i tvůrce seriálu, že se zotaví a bude schopná pokračovat v práci. „Styděla jsem se, že se mi to stalo, a bála jsem se, že lidi, kteří mě zaměstnali, mě budou vnímat jako slabou,“ uvedla s tím, že zprávu o svém stavu sdělila jen tvůrcům seriálu, jinak ji tajila.

Později podstoupila akutní operaci mozku, která se ale nepovedla a musela následovat další zákrok. „Moji rodiče čekali na mě a lékaři každou půlhodinu přicházeli a říkali: Myslíme si, že zemře,“ vzpomínala.

Druhé krvácení pro ni bylo psychicky ještě náročnější. „Emocionálně jsem se do sebe uzavřela,“ popsala s tím, že začala být hypersenzitivní a dlouhodobě se bála každé bolesti hlavy. Po jedné z operací si prý dokonce říkala, že pokud má zemřít, zemře v přímém přenosu.

Právě práce jí pomohla situaci zvládnout. „Bez své práce bych nevěděla, co dělat,“ uvedla. Přiznala také, že na sebe byla v rekonvalescenci velmi přísná a měla pocit vlastního selhání.

Postupně ale změnila pohled na celou zkušenost. V roce 2019 založila charitativní organizaci SameYou, která pomáhá lidem po poranění mozku. Herečka veřejně prohlašuje, že právě osamělost byla jedním z nejtěžších aspektů jejího zotavování. „A to se snažíme překonat,“ dodala.

Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku

