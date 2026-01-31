„Chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že jsme se rozhodli po šesti letech naši společnou cestu ukončit,“ stojí ve společném prohlášení, které Ridi i Pichlová umístili do stories na instagramu.
„Již přes půl roku spolu nežijeme a vše, pro co jsme se rozhodli, bylo se vzájemnou úctou a respektem,“ napsali manželé s tím, že víc ke svému rozchodu nebudou zveřejňovat.
Emanuele Ridi pochází z ostrova Elba, už přes třicet let žije v Česku. Je známý například z televizních pořadů S Italem v kuchyni a Manu a Matěj. Před pandemií covidu provozoval v Praze dvě italské restaurace, ale jednu v roce 2022 prodal a druhou musel o dva roky později zavřít.
V roce 2020 se dal dohromady s šéfkou prodejny s interiérovými vůněmi Sárou Pichlovou, která se mu pak starala o PR. Vzali se 2. června 2024 na ostrově Elba.
Před Pichlovou Ridi randil s Lucií Hunčárovou, která byla jeho partnerkou v roce 2016 v soutěži StarDance.
Tehdy mu ještě chodila fandit jeho první manželka Jana, s níž má Ridi dospělého syna Giacoma.