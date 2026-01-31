Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

  9:30
Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.
Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba. | foto: Instagram @emanuelridi

Emanuele Ridi se tvářil velmi dramaticky...
Emanuele Ridi s partnerkou Sárou Pichlovou (2021)
Emanuele Ridi se synem.
Obřad proběhl na pláži.
33 fotografií

„Chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že jsme se rozhodli po šesti letech naši společnou cestu ukončit,“ stojí ve společném prohlášení, které Ridi i Pichlová umístili do stories na instagramu.

„Již přes půl roku spolu nežijeme a vše, pro co jsme se rozhodli, bylo se vzájemnou úctou a respektem,“ napsali manželé s tím, že víc ke svému rozchodu nebudou zveřejňovat.

Šéfkuchař Emanuele Ridi se v Itálii podruhé oženil, nevěsta zvolila krátké šaty

Emanuele Ridi pochází z ostrova Elba, už přes třicet let žije v Česku. Je známý například z televizních pořadů S Italem v kuchyni a Manu a Matěj. Před pandemií covidu provozoval v Praze dvě italské restaurace, ale jednu v roce 2022 prodal a druhou musel o dva roky později zavřít.

V roce 2020 se dal dohromady s šéfkou prodejny s interiérovými vůněmi Sárou Pichlovou, která se mu pak starala o PR. Vzali se 2. června 2024 na ostrově Elba.

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.
Emanuele Ridi se tvářil velmi dramaticky...
Emanuele Ridi s partnerkou Sárou Pichlovou (2021)
Emanuele Ridi se synem
33 fotografií

Před Pichlovou Ridi randil s Lucií Hunčárovou, která byla jeho partnerkou v roce 2016 v soutěži StarDance.

Tehdy mu ještě chodila fandit jeho první manželka Jana, s níž má Ridi dospělého syna Giacoma.

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká Tomanová

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

