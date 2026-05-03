„Půl roku jsem sám. Uvidíme po létě,“ smál se Emanuele Ridi v Show Jana Krause.
S šéfkou prodejny s interiérovými vůněmi Sárou Pichlovou, která se mu pak starala o PR, se dal dohromady v roce 2020 a v roce 2024 se vzali. Předtím randil s Lucií Hunčárovou, která byla jeho partnerkou v roce 2016 v soutěži StarDance. To už byl poprvé rozvedený.
„S první paní jsme byli hodně dlouho. Už si ani nepamatuju kolik, myslím kolem 16 let. Pak jsem byl skoro tři roky s tanečnicí ze StarDance. Ale to už jsem byl bez paní, to bylo fér. Pak jsem poznal novou paní,“ popsal svůj partnerský život. „Říkali, že je Slovenka, ale nebyla. Nevím, proč to říkali, asi byla moc hezká. Ale já zůstávám v Čechách,“ říká Ridi.
Kromě toho, že se mu líbí Češky, má rád středomořské typy. „Co preferuji? Radši mladší. Spíš jsem na černovlasé, mediteránský typ. Vlastnosti? Ať neotravuje,“ směje se Ridi.
„Nepotřebuju, aby vařila, to obstarám já. Ale aby s ní byla zábava a aby to nebyla nějaká, co buzeruje,“ dodal.
V Itálii si lásku zřejmě hledat nebude, ostatně většinu roku tráví v Česku. Není už ani tak pracovně vytížený jako dřív. Po 26 letech v gastronomii se rozhodl kvůli zdraví zvolnit tempo.
„Je to lepší takhle. Deset měsíců jsem tady, pak měsíc natáčíme v Itálii a měsíc jsem tam jako doma,“ popsal.
Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod
Do Česka ho přivedl otec v roce 1992, ačkoli s touto zemí neměla rodina žádné vazby. „Byl Ital a maminka byla taky Italka. My jsme sem zabloudili,“ říká Ridi.
Otec sem přišel otevřít obchod s oblečením. Byl to začátek devadesátek, viděl, že po zlomu to začíná, měl dobrý instinkt,“ popsal Ridi.
„Mně bylo 19 let a šel jsem na kuchaře, protože mi nechutnalo, co vařila manželka od táty a ty restaurace tu na začátku nebyly dobré. Bylo to zajímavé, broskev z kompotu dávali na jídla, to byla pecka,“ směje se známý kuchař.