Když se zastavíte, je konec, říká hvězda Zlaté labutě Ema Businská

Pamatujete se na to, když jste poskytovala svůj první rozhovor?

Nevím, jestli to bylo poprvé, ale nejintenzivněji si pamatuju tiskovou konferenci k premiéře seriálu Zlatá labuť. Tam se na mě sesypala spousta novinářů a já nevěděla, co si počít. Mám totiž ve zvyku se kontrolovat, takže pro mě bylo těžké v rychlosti odpovídat na všechny otázky tak, abych byla se svými odpověďmi spokojená. Byla jsem nervózní a nebylo mi to příjemné.