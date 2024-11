Na divadlo mi chybí sebevědomí. Jsem hrozná trémistka, říká Ema Businská

Sedíme v pražské kavárně, venku lije, a vy jste ještě před pár dny cítila na tváři slunce Srí Lanky. Jak jste se měla?

Nádherně! Byly to líbánky, vdávala jsem se totiž v srpnu. Krásně jsem si odpočinula, protože poslední čtvrtrok byl pracovně poněkud zběsilý.

Váš muž je z oboru?

Kdepak! Já bych asi muže z oboru nechtěla. Já už jsem tak dost citově založená a řeším emoce, ještě aby je řešil můj manžel, to by nešlo. On stojí pevně nohama na zemi, občas taky vzlétne, ale brzy zase přistane.