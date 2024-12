Nevidím, přiznal Elton John. Kvůli problémům se zrakem nedokončil album

Elton John přišel v doprovodu svého manžela na premiéru muzikálu podle filmu Ďábel nosí Pradu, k němuž složil hudbu. David Furnish ho vodil po pódiu a Elton John musel publiku přiznat, že špatně vidí.

„Jak někteří z vás možná vědí, měl jsem problémy a nyní jsem přišel o zrak. Představení jsem neviděl, ale bylo krásné ho slyšet,“ řekl Elton John a poděkoval všem umělcům a orchestru.

Kvůli problémům se zrakem nemohl zatím Elton John dokončit své nové album. „Rozhovory zvládnu, ale jít do studia a nahrávat, to nevím, protože nevidím text,“ řekl Elton John v pořadu Good Morning America televize ABC.

„Nic nevidím, nemůžu číst, nemůžu nic sledovat,“ dodal. Tvorbu alba odsunul stranou a soustředí se na léčbu. „Naděje tu je,“ prohlásil hudebník.

Jeho horšící se zdravotní stav trápí především manžela, který vyjádřil své obavy v dokumentárním snímku Elton John: Never Too Late. Elton John v dokumentu prohlásil, že by rád viděl svatbu svých synů Zacharyho (13) a Elijaha (11), ale je mu jasné, že u toho nejspíš nebude.

„To mě opravdu rozrušilo, protože v duchu jsem si tak nějak myslel, že Elton bude žít věčně - to si myslíme všichni - a Elton je tak energický, že je snadné tomu uvěřit, ale nutí vás to konfrontovat se s realitou,“ reagoval na to Furnish.