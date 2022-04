Smutný a osamělý miliardář Elon Musk. Večery tráví jen se psem

„Jsem si jistý, že jsou chvíle, kdy je osamělý každý, ale to je docela normální. Řekněme, že když pracuji na vesmírné raketě a pak zůstanu sám ve svém malém domku, zejména když se mnou není můj pes, tak se cítím docela osamělý, protože jsem prostě sám v malém domku bez psa,“ prohlásil miliardář v rozhovoru pro Business Insider.

Zatímco Musk zřejmě stále po rozchodu zpracovává to, co označuje za přirozenou lidskou reakci, zpěvačka Grimes se z rozchodu už nejspíš oklepala. Čtyřiatřicetiletá popová hvězda, jejíž skutečné jméno je Claire Elise Boucherová, podle některých médií začala chodit s vojenskou whistleblowerkou Chelsea Manningovou. S miliardářem má syna X Æ A-Xii a dceru Exu Dark „Y“ Sideræl.

Elon Musk a zpěvačka Grimes na Met Gala (New York, 7. května 2018)

Rozchod Elona Muska údajně zasáhl natolik, že začíná být melancholický i v práci a v rozhovoru prohlásil, že jeho společnosti nebudou pracovat na produktech zaměřených na prodloužení délky lidského života, protože podle něj by lidé neměli žít déle a „dusit“ společnost.

„Nemyslím si, že bychom se měli snažit, aby lidé žili nějak výrazně dlouho. Způsobilo by to zadušení společnosti, protože pravda je taková, že většina lidí nemění své názory. Takže kdyby nezemřeli, zůstali bychom u starých myšlenek a společnost by se neposunula kupředu,“ prohlásil.

Jako příklad uvedl americkou vládu s tím, že u moci jsou moc staří lidé, kteří jsou mimo. „Aby demokracie fungovala, musí být vůdci přiměřeně v kontaktu s většinou populace. Nejde to, pokud jste příliš mladí nebo příliš staří,“ dodal.