Elon Musk má dvanácté dítě, porodila ho manažerka Neuralinku Zilisová

Elon Musk se vyjádřil ke spekulacím o svém „tajném“ dvanáctém dítěti pro Page Six. „Zprávy o tajném otcovství jsou falešné. Všichni naši přátelé a rodina to vědí. To, že jsme nevydali tiskovou zprávu, což by bylo bizarní, neznamená, že to bylo tajné,“ řekl Musk.

Pohlaví a jméno dítěte zatím neprozradil. Se Shivon Zilisovou má Elon Musk dvojčata jménem Strider a Azure, která se narodila v roce 2021. „Elon opravdu chce, aby chytří lidé měli děti,“ uvedla v jeho biografii Zilisová, manažerka společnosti Neuralink.

Krátce poté, co Zilisová přivedla na svět dvojčata, se Muskovi narodil syn Techno Mechanicus se zpěvačkou Claire Boucherovou, která vystupuje pod jménem Grimes. S ní má Musk ještě syna X Æ A-Xii a dceru jménem Exa Dark Sideræl.

Zpěvačka loni podala žalobu na rodičovská práva ke třem dětem. Obviňovala taky Shivon Zilisovou, že si ji zablokovala na síti X a sdílela tam společnou fotku dětí, včetně jejího syna. Od té doby už se ale situace uklidnila. Grimes napsala fanouškům, že si se Zilisovou promluvila a že na ni nemají útočit. „Velmi se respektujeme a jsme rádi, že se přátelíme a že děti vyrostou spolu,“ dodala Grimes.

Kromě Grimes a Zilisové má Musk pět dětí se svou bývalou manželkou, kanadskou spisovatelkou Justine Wilsonovou. Jejich první syn Nevada zemřel v roce 2002 v deseti týdnech na syndrom náhlého úmrtí kojenců. O dva roky později měli dvojčata Vivian Jennu a Griffin pomocí umělého oplodnění a v roce 2006 trojčata, která pojmenovali Kai, Saxon a Damian.