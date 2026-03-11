Ellie Gouldingová má rok po rozvodu druhé dítě. Narodila se jí holčička

Autor:
  20:00
Zpěvačka Ellie Gouldingová (39) je dvojnásobnou matkou. Minulý týden porodila holčičku. Její narození oznámili oficiálně s přítelem Beauem Minniearem (28) v britském deníku The Times v sekci Narození, sňatky a úmrtí.
Těhotná Ellie Gouldingová (únor 2026)

Těhotná Ellie Gouldingová (únor 2026) | foto: Profimedia.cz

„Dne 6. března 2026 Ellie Gouldingová a Beau Minniear, dcera Iris Edaline,“ zní strohé oficiální oznámení o narození miminka v The Times.

Fanouškům sdělila zpěvačka narození dcery na sociální síti. „V pátek jsem porodila nádhernou zdravou holčičku. Jsme jí úplně posedlí. Hodilo se, že jsem strávila Mezinárodní den žen s ní a neuvěřitelným ženským týmem porodnice St. Mary, který věnoval mně i mému dítěti mimořádnou péči a laskavost,“ napsala Gouldingová na Instagram.

Zpěvačka Ellie Gouldingová randí s americkým hercem mladším o deset let

„Tento přírůstek do naší rodiny mě naplňuje obrovskou radostí, zejména proto, že Arthur je tak šťastný, že se stane velkým bratrem tohoto malého andílka,“ dodala.

Pro Gouldingovou je to už druhé dítě. Doma má čtyřletého syna Arthura, který se jí narodil v manželství s Casparem Joplingem. Rozešli se v roce 2024 po čtyřletém vztahu. Jejich rozvod byl dokončen až na začátku loňského roku.

O vztahu s o deset let mladším americkým hercem Minniearem se začalo mluvit loni v létě, když s ním Gouldingová vyrazila na boxerský zápas.

Minniear se před kamerou předvedl zatím spíše v menších rolích. Diváci ho mohli vidět například v seriálech Bookmaker nebo Minx, ve filmu Are We Lost nebo v hororu Noc v Eagle Inn.

