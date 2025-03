„Vždycky jsem byla velmi hubená, ale ve skutečnosti jsem nikdy neměla žádné problémy s jídlem. To, co jsem jedla a kolik jsem toho jedla, je moje věc. Ale všichni se na mě vždycky podívali a hned mě podezřívali, že mám poruchu příjmu potravy. V bulváru se psalo, že mám stoprocentně anorexii nebo bulimii. Útočili na mě ze všech stran. Bylo to hrozné,“ říká Ellen Pompeo.

Období, kdy se proslavila rolí Meredith Greyové v seriálu Chirurgové, bylo pro ni podle jejích slov velmi náročné, protože její vzhled a hmotnost se okamžitě stala předmětem veřejného zájmu. „Měla jsem období, kdy jsem se kvůli tomu cítila opravdu psychicky špatně. Lidé mě neustále kritizovali s tím, jak vypadám vyhuble a nemocně a že bych měla se sebou něco rychle dělat,“ popisuje.

„Řekla jsem si tehdy, že se na všechny můžu vykašlat, protože to, co si o vás myslí ostatní, vás přece vůbec nemusí zajímat. Není to vaše věc. Důležité je, abyste se vy sami cítili dobře,“ říká.

Pompeo doufá, že její slova povzbudí ostatní ženy i současné mladé herečky, které chtějí zůstat autentické a bojovat proti lžím a výmyslům bulváru i nátlaku okolí ohledně jejich vzhledu.

„Pravda je taková, že mám obrovskou výsadu a privilegium. Jsem bílá žena, herečka, která má možnost pracovat a jsem za to velmi dobře finančně ohodnocená. Pokud lidé, kteří mají stejné privilegium jako já, nevyužívají svou pozici ke zlepšení života ostatních lidí, pak si ji ani nezaslouží,“ míní.

Herečka tvrdí, že pokud jde o bulvár a Hollywood, je už vůči všem výpadům proti ní odolná. „Mám už po těch letech hroší kůži. Vnímám sama sebe jako dělníka. Chodím na televizní natáčení, nejsem nutně nejvíc cool nebo oblíbený člověk, který je se všemi zadobře. Jsem spíš taková včela dělnice. Bylo to pro mě vlastně nakonec dobré, všechny ty zkušenosti z minulosti. Věřím, že to byla cesta, kterou jsem si musela projít, abych dokázala pochopit, co je v životě důležité,“ dodala