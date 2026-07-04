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Transgender herec Elliot Page si po odstranění prsou užívá chvíle nahoře bez
Herec sdílel na Instagramu sérii záběrů z tréninku se svým trenérem Nolanem Hansonem. Na fotografii pózuje bez trička a odhaluje vypracované břišní svaly, videa pak zachycují jeho trénink v boxerském ringu.
„Měl jsem obrovské štěstí, že můžu trénovat právě s tímhle koučem. Je to skvělý trenér – nejen díky tomu, jak umí srozumitelně vysvětlit i složité pohyby, ale také díky svému strategickému pohledu na box a tomu, jak přistupuje k jeho psychologické stránce,“ napsal Elliot Page k příspěvku.
„Tréninky s Nolanem se staly nepostradatelnou součástí mého života. Pokud jste v New Yorku a hledáte trenéra, nemohu ho nedoporučit. Jen pozor, možná si na boxování vytvoříte stejnou závislost jako já,“ dodal herec.
Pod fotografiemi se objevily nadšené reakce fanoušků. Mnozí přiznávají, že je hercova fyzická proměna ohromila, a chválí jeho disciplínu i výsledky pravidelných tréninků.
Elliot Page (původně Ellen Page) v roce 2018 uzavřel manželství s tanečnicí a choreografkou Emmou Portnerovou. O dva roky později veřejně oznámil, že je transgender muž, a v roce 2021 pár oznámil rozchod. Rozvod byl následně dokončen po vzájemné dohodě. Od té doby si herec své soukromí pečlivě střeží a o svých partnerských vztazích mluví jen výjimečně.
Page opakovaně hovoří o tom, že mu tranzice přinesla větší sebevědomí a že se konečně cítí dobře ve vlastním těle. V posledních letech se věnuje také intenzivnímu tréninku a otevřeně mluví o významu duševního zdraví i sebepřijetí.
Kanadský herec se proslavil ještě jako Ellen Page rolí v oscarovém filmu Juno. Diváci ho znají také ze snímků Počátek, X-Men: Budoucí minulost nebo ze seriálu The Umbrella Academy. Brzy se objeví také v očekávaném filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana, na ten budou moci čeští diváci vyrazit do kina od 16. července.