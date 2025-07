USA jsem opustila kvůli Trumpovi. V Británii zůstanu, říká Ellen DeGeneresová

Ellen DeGeneresová s manželkou plánovala na anglickém venkově trávit pouze pár měsíců v roce a zbytek času žít v Americe. Nyní je vše jinak. Moderátorka prozradila důvod, proč se s herečkou usadily za oceánem natrvalo. Moderátor Richard Bacon se jí zeptal, zda je pravda, že prezident Trump hrál roli v jejich rozhodnutí. „Ano,“ odpověděla podle BBC komička a moderátorka.

S chotí do Británie dorazily den před volbami. „Probudily jsme se a druhý den byl plný zpráv od přátel s plačícími smajlíky, a já si říkala: On to vyhrál. Tak jsme si řekly: Zůstaneme tady,“ vysvětlila bývalá hvězda The Ellen DeGeneres Show.

Život ve Spojeném království si nemůže vynachválit. „Je to naprosto nádherné. Vesničky, města, architektura, všechno, co tu vidíte, je kouzelné a je to prostě jednodušší způsob života,“ prohlásila rodačka z Louisiany, která žila v Kalifornii. „Přestěhovali jsme se sem v listopadu, což nebyl úplně ideální čas, ale poprvé v životě jsem viděla sníh. Milujeme to tu. Portia sem převezla své koně, já mám slepice a asi dva týdny jsme měli i ovce.“

Není to pouze přírodní krása, co se jim na životě na anglickém venkově tak líbí. „Tady je prostě všechno lepší. Způsob, jakým se zachází se zvířaty, lidé jsou zdvořilí. Prostě to tu miluju,“ prohlásila DeGeneresová.

Moderátorka loni v srpnu prodala své sídlo v Kalifornii za 96 milionů dolarů, což je v přepočtu přes dvě miliardy korun. Informaci tehdy uvedl realitní zdroj pro magazín People. S manželkou pak začaly v říjnu hledat dům ve Spojeném království. Po nějaké době našly takový, který si zamilovaly a krátce na to ho koupily.

Důvod jejich stěhování z USA však nebyl donedávna oficiálně potvrzený. Na internetu se dlouho šířily spekulace, že to souvisí s Trumpem a jeho znovuzvolením. Vyjádřila se k tomu dokonce jedna z moderátorčiných kolegyň, komička Rosie O’Donnellová (63), která se sama v lednu přestěhovala do Dublinu.

„Nikdy jsem Ellen neslyšela říct něco politického, takže mě překvapilo, když jsem četla, že odešla kvůli prezidentu Trumpovi. To mě vlastně šokovalo,“ řekla O’Donnellová magazínu Us Weekly.