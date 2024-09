Nechci tě vidět, jdi do háje, vzkázala komikovi Schneiderovi dcera

Elle Kingová promluvila o svém otci Robovi Schneiderovi v podcastu Bunnie XO’s Dumb Blonde. „On prostě není hodný. Člověk nemůže chtít, aby se někdo změnil. Nemůžete kontrolovat činy nikoho jiného a nemůžete kontrolovat city lidí. Jediné, co můžete ovládat, je to, jak reagujete a co se svými pocity děláte,“ řekla zpěvačka.

Kingová se svěřila, že s komikem „čtyři nebo pět let nemluví“, a přiznala, že s ním nechce být nijak spojována. „Nesouhlasím se spoustou věcí, které říká. Mluvíš z cesty a proti právům homosexuálů. Tak jdi do háje,“ vzkázala otci zpěvačka.

Kingová po rozvodu rodičů vyrůstala v Ohiu se svou matkou a nevlastním otcem. Schneider ji bral na natáčení, ale tam se jí neměl čas věnovat a ona se cítila přehlížená.

Elle Kingová se svým otcem Robem Schneiderem na jednom pódiu

„Táta zapomněl na každé narozeniny. Své osmnácté narozeniny jsem strávila na letní škole,“ vzpomínala zpěvačka.

Schneider jí navíc v dětství srážel sebevědomí, protože neustále řešil její vzhled. „Táta mě poslal na odtučňovací tábor. A pak jsem měla jeden rok problémy, protože jsem si vyvrtla kotník a nezhubla jsem. Velmi toxické a velmi hloupé,“ vysvětlila.

Otci vadilo také její tetování. „Bylo asi 42 stupňů a já jsem musela nosit svetry, protože můj otec byl velmi proti tetování nebo jakémukoli sebevyjádření,“ řekla Kingová.

S otcem se pak sešla v dospělosti a snažili se vztah napravit. Dokonce spolu několikrát vystupovali. Nakonec se jejich cesty ale znovu rozešly. „Zkoušela jsem dopisy, zkoušela jsem to mile, zkoušela jsem křičet. On jen: No vidíš, podívej se, křičíš,“ dodala.

Rob Schneider na vyjádření své dcery reagoval omluvou. „Chci jen říct Elle, že tě miluji a přál bych si, abych byl ve dvaceti otcem, jakého jsi potřebovala. Očividně jsem nebyl. Doufám, že mi odpustíš mé nedostatky. Miluji tě úplně a zcela,“ řekl Schneider v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem.

Rob Schneider, který je známý z komedií Zvíře, Dobrý striptér nebo z filmů s Adamem Sandlerem, který je jeho blízkým kamarádem, byl zatím ženatý třikrát.

Matku Elle Kingové, která se původně jmenovala Tanner Elle Schneiderová, si vzal v roce 1988 a rozvedl se s ní o dva roky později. S druhou manželkou Helenou vydržel tři roky a nyní žije už třináct let se třetí manželkou Patriciou Azarcoya Arceovou. S tou má dvě další děti: dvanáctiletou Mirandu a osmiletou Madeline.

Elle Kingová se vdala v roce 2016 za Andrewa Fergusona, kterého znala jen tři týdny. O rok později byl Ferguson obviněn z domácího násilí a následoval rozvod. V roce 2020 byla zasnoubená s tatérem Danem Tookerem, s nímž má tříletého syna Luckyho. Letos v březnu se ale rozešli.