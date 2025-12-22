Moje intuice křičela: Ano! Maximová o roli handicapované matky i Rusku

Za svou poslední roli mentálně hendikepované ženy Lilian ve filmu Máma sklízí herečka Elizaveta Maximová (33) řadu uznání. Proměnila se k nepoznání. | foto:  Kristina Reznik

Karolína Lišková
  20:00
Za svou poslední roli mentálně handicapované ženy Lilian ve filmu Máma sklízí herečka Elizaveta Maximová řadu uznání. Proměnila se k nepoznání. „Ze začátku mi bylo Lilian strašně líto. Viděla jsem ji zvenčí očima Elizavety, jako člověka, který prožil řadu nespravedlností. Ale časem jsem pochopila, že ona žádnou těžkost svého osudu nepociťuje,“ dodává.

Narodila jste se v Kazani, ruském městě, které leží na řece Volze. Kdy jste se přestěhovala do Česka? Vybavíte si svou první vzpomínku na Prahu?
S maminkou jsme se sem přestěhovaly v roce 1999 po rozvodu rodičů. Přijely jsme do malého bytu s televizí na krabici, ale zároveň s nádherně zařízeným dětským pokojíčkem. Nechápala jsem, proč jsme najednou tady, proč všichni mluví jiným jazykem a proč mě rovnou poslali do první třídy. Nikoho jsem tady neznala. Všechno se to stalo divně naráz, takže jsem tehdy prohlásila: „Díky moc, ale já bych už jela zpátky domů. Tenhle výlet se fakt nepovedl.“ Bylo toho prostě moc najednou.

Na druhou stranu moji rodiče, a hlavně maminka, byli opravdu moudří. Vím jistě, že mi to vysvětlovali dlouho dopředu, jenže já mám dodnes ten rys povahy, že co nechci slyšet, to prostě neslyším. Dnes jsem mamince vděčná, že jsem tady. Díky ní jsem dostala úplně jiný osud, jiné dětství, dospívání i dospělost. Když si uvědomím, že byla tehdy ve stejném věku jako já, vůbec si neumím představit, že bych se ocitla v podobné situaci a se sedmiletým dítětem se odstěhovala do cizí země, kde nikoho neznám a neumím jazyk. To chce neuvěřitelnou kuráž.

Stěžejní pro mě byly návštěvy na psychiatrii, kde jsem půl roku strávila jako dobrovolnice.

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

