Narodila jste se v Kazani, ruském městě, které leží na řece Volze. Kdy jste se přestěhovala do Česka? Vybavíte si svou první vzpomínku na Prahu?
S maminkou jsme se sem přestěhovaly v roce 1999 po rozvodu rodičů. Přijely jsme do malého bytu s televizí na krabici, ale zároveň s nádherně zařízeným dětským pokojíčkem. Nechápala jsem, proč jsme najednou tady, proč všichni mluví jiným jazykem a proč mě rovnou poslali do první třídy. Nikoho jsem tady neznala. Všechno se to stalo divně naráz, takže jsem tehdy prohlásila: „Díky moc, ale já bych už jela zpátky domů. Tenhle výlet se fakt nepovedl.“ Bylo toho prostě moc najednou.
Na druhou stranu moji rodiče, a hlavně maminka, byli opravdu moudří. Vím jistě, že mi to vysvětlovali dlouho dopředu, jenže já mám dodnes ten rys povahy, že co nechci slyšet, to prostě neslyším. Dnes jsem mamince vděčná, že jsem tady. Díky ní jsem dostala úplně jiný osud, jiné dětství, dospívání i dospělost. Když si uvědomím, že byla tehdy ve stejném věku jako já, vůbec si neumím představit, že bych se ocitla v podobné situaci a se sedmiletým dítětem se odstěhovala do cizí země, kde nikoho neznám a neumím jazyk. To chce neuvěřitelnou kuráž.
Stěžejní pro mě byly návštěvy na psychiatrii, kde jsem půl roku strávila jako dobrovolnice.