Můj klip málokdo pochopil. Nebudu už dělat satiru, říká Elizabeth Kopecká

Finalistka SuperStar Elizabeth Kopecká (31) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že s klipem Summer Boyfriend šlápla vedle. Promluvila i o práci pro Jágra a o tom, co všechno by měl splňovat její budoucí partner.

„Do klipu Summer Boyfriend jsem obsadila Vláďu Polívku. Říkala jsem si, že tam musím mít atraktivního herce. Jezdí tam autem, pak tam tancuje. To byla taková herecká etuda,“ popsala Kopecká a hned musela vyvracet spekulace, že její vztah k Polívkovi není jen pracovní. „Už je to dlouho. Teď má dítě,“ řekla Kopecká. „Ale udělal to zadarmo. Je hodný,“ dodala.

Klip se jí ale trochu vymstil. Zahrála si v něm zlatokopku a diváci si mysleli, že je taková ve skutečnosti. „Málokdo to pochopil. To jsem moc nevychytala. Asi už nebudu dělat satirické písničky,“ řekla Kopecká.

Elizabeth Kopecká v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Další píseň Plán B napsala v češtině. „Je to o vztahu. Zlomil mi srdce jeden kluk, tak jsem o tom napsala písničku. Že jsem plán B, zůstala jsem na ocet, byla jsem druhá volba,“ vysvětlila Kopecká a prozradila, že tak popsala konec svého vztahu s americkým hokejistou.

K hokeji má zpěvačka blízko. Dokonce pracovala pro hokejový klub Rytíři Kladno. „Ráda vzpomínám na to, jak jsem pracovala pro Jaromíra Jágra. Pomáhala jsem tam. Ti kluci nemluvili moc anglicky. Když se jim něco pokazilo, tak jsem jim pomohla. Třeba pračka, zapojovala jsem televizi, zařizovala víza, popsala svou práci v marketingu klubu.

Jsem vybíravá a momentálně bez partnera, říká stříbrná SuperStar Elizabeth

Partnera si tam ale nenašla. Na muže má poměrně vysoké nároky. „Jsem na partnera velmi náročná. Musí být dokonalý, perfektní, skvělý, bude mě milovat, bude tu vždy pro mě a musí umět dobře líbat,“ říká Kopecká s tím, že ona zase bude svému muži naslouchat, vařit a koukat a s ním na hokej i fotbal.

Už má vymyšlené i jídlo na svatbu. Nebude to ale nic okázalého. „Nevadilo by mi mít svatební hostinu ve fast foodu. Mám hrozně ráda burgery. Nejradši tedy sama, aby na mě nikdo nekoukal, jak se láduju. Ale říkám si, že když je pro ženu ta svatba ten velký den, tak by bylo fajn tam mít příjemné jídlo. Aspoň jako půlnoční překvapení pro všechny nuggety, burgery a hranolky,“ plánuje zpěvačka.

Můj klip málokdo pochopil. Nebudu už dělat satiru, říká Elizabeth Kopecká

