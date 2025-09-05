Herečka Elizabeth Hurley promluvila o dědictví. Syn možná nic nedostane

  11:43
Britská modelka a herečka Elizabeth Hurley (60) má s dědictvím vlastní plány. Hvězda filmu Smlouva s ďáblem naznačila, že její syn Damian (23), který se úspěšně věnuje modelingu, se od ní možná žádných peněz nedočká. Zároveň odhalila detaily nové reality show, ve které je téma dědictví hlavním motivem.
Elizabeth Hurley a Damian Hurley na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles,...

Elizabeth Hurley a Damian Hurley na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles, 10. března 2024) | foto: AP

Herečka uvedla, že sama od svých blízkých žádné dědictví nečeká a naopak doufá, že všichni peníze utratí, dokud mohou. „Chci, aby všichni lidé, které miluji, odešli z tohoto světa s prázdnou – poté, co utratí doslova poslední každý halíř za to, aby si život jak se patří se vším všudy naplno užili,“ řekla Hurley pro deník The Mirror.

Elizabeth Hurley a její syn, model Damian Hurley (New York, 2024)

„Mám sadu malinkých porcelánových šálků na kávu, které patřily kdysi mé oblíbené pratetě – když z nich piji, vzpomenu si na ni při každém espressu,“ prohlásila s tím, že netouží po tom, aby jí někdo něco odkázal a ani s tím nepočítá.

Elizabeth Hurley a Damian Hurley na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles, 10. března 2024)
Damian Hurley a jeho matka Elizabeth Hurley na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Elizabeth Hurley (New York, 3. dubna 2024)
Herečky se během rozhovoru také zeptali, co jednou zdědí její syn Damian. „A co vás vede k domněnce, že věřím na předávání čehokoliv dál? Klidně můžu ze světa odejít úplně s prázdnou, to nikdy nevíte,“ reagovala na otázku.

Hurley porodila syna v dubnu 2002. Jeho biologický otec, hollywoodský producent a multimilionář Steve Bing, se ale k dítěti nehlásil. Herečku obvinil z nevěry a otcovství musel potvrdit až soud na základě testů DNA. V roce 2020 pak podnikatel spáchal sebevraždu skokem z 27. patra.

Proslavily ji sexy šaty i milostné aféry. Elizabeth Hurley slaví 60. narozeniny

Rodačku z Velké Británie mohou diváci momentálně vidět v nové reality show s názvem The Inheritance na televizní stanici Channel 4. V pořadu ztvárňuje roli mecenášky, která podrobuje třináct soutěžících sérii náročných úkolů, které musí splnit, aby si zasloužili její dědictví.

Hurley momentálně randí s americkým country zpěvákem Billym Rayem Cyrusem (64), otcem zpěvačky Miley Cyrusové. Mezi lety 2007 až 2011 byl jejím manželem indický milionář Arun Nayar.

Herečka Elizabeth Hurley promluvila o dědictví. Syn možná nic nedostane

