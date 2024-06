Nepiju žádné podivné zelené šťávy. Hurleyová prozradila, jak na sexy postavu

„Moje chutě jsou poměrně jednoduché – nepiju žádné podivné zelené šťávy ani nic podobného. Vždycky jsem si dávala pozor na to, co jím, už odjakživa. Nikdy jsem nechtěla jíst zpracované potraviny. Už od mládí jsem se vždycky dívala na etikety na potravinách,“ řekla Elizabeth Hurleyová deníku Sydney Morning Herald.

Za nezdravé jídlo považuje cokoli, co obsahuje jakoukoli složku, kterou nemá ve své vlastní kuchyni. Snaží se jíst normálně, ale hlavně výživně. „Jím jen to, co bych řekla, že je úplně normální, což může být pečené kuře, bramborová kaše a několik druhů zeleniny. Rozhodně to není nic nového nebo divného,“ prohlásila.

Hurleyová se vyhýbá těžkým jídlům ve večerních hodinách a prozradila svůj dietní tip. „Jezte jídlo dříve během dne, abyste měli více času na jeho strávení a tělo si mohlo odpočinout v době spánku,“ poradila. „Moje heslo zní: Nejezte příliš mnoho, příliš rychle, příliš často nebo příliš pozdě. Nebo, jinak řečeno, jezte menší jídla, správně žvýkejte, vynechte svačiny a jezte večeři dříve. Tohle mi funguje.“

Herečka a bývalá modelka již dříve prozradila, že tajemství její mladistvé pleti spočívá v tom, že se vyhýbá slunci. Když je během dne nejtepleji, zůstává ve stínu. A pokud jde o cvičení, místo pocení v posilovně dává přednost aktivitám na zahradě. „Nechodím do posilovny, ale jsem velmi aktivní... V klidu neposedím. Ale hodně pracuji na zahradě - to je docela šikovné, sbírat věci,“ řekla.