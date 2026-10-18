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Šedesátnice Elizabeth Hurley oslavila jaro bez podprsenky mezi narcisy
Elizabeth Hurley se zatím ke spekulacím ohledně zásnub nevyjádřila. Prsten ukázala na fotkách z natáčení amerického mysteriózního seriálu The Burbs a podle deníku Daily Mail je velmi nepravděpodobné, že by šlo o rekvizitu.
Billy Ray Cyrus navíc dal ke svým víkendovým plánům a pozvánce na koncerty tajemný dovětek s emotikonem prstenu. Na to zareagoval radostně hereččin syn Damian Hurley. Podle zdrojů listu New York Post je pár skutečně zasnoubený, ačkoli to ani jeden z nich oficiálně nepotvrdil.
Pro Elizabeth Hurley to bude druhé manželství. V letech 2007 až 2011 byla provdaná za indického podnikatele Aruna Nayara. Potom byla zasnoubená s australským hráčem kriketu Shanem Warnem. Na svatbu ale nikdy nedošlo.
Syna Damiana má herečka ze vztahu s filmovým producentem Stevem Bingem. Ten v roce 2020 spáchal sebevraždu.
Cyruse poznala v roce 2022 během natáčení komedie Christmas In Paradise a chodit spolu začali na začátku loňského roku.
Pro Cyruse bude sňatek s Elizabeth Hurley už čtvrtým manželstvím. První manželku Cindy Smithovou si vzal v roce 1986. Napsala s ním i některé jeho písně, ale manželství se po pěti letech rozpadlo. V roce 1992 se mu narodil syn Christopher Cody, jehož matkou je Kristin Luckey, s níž ovšem Cyrus nežil.
Jeho druhou manželkou se stala v roce 1993 Tish, s níž byl v manželství až do roku 2022 a má s ní tři děti - slavnou zpěvačku Miley, hudebníka Braisona a zpěvačku Noah. Adoptoval také dvě děti z jejího předchozího vztahu - Brandi, která se nyní živí jako moderátorka, a Trace, jenž je členem skupiny Metro Station.
V roce 2023 se Cyrus oženil potřetí s australskou zpěvačkou, která vystupuje pod jménem Firerose. Jejich manželství však nevydrželo ani rok a zpěvačka ho obvinila z „emocionálního násilí“. Dokonce Elizabeth Hurley varovala, aby byla ve vztahu se Cyrusem opatrná.