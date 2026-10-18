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Elizabeth Hurley ukázala prsten. Mluví se o zásnubách s otcem Miley Cyrus

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  13:30
Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus (srpen 2026)

Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus (srpen 2026) | foto: Profimedia.cz

Elizabeth Hurley s partnerem Billym Rayem Cyrusem, synem Damianem a herečkou...
Damian Hurley, Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus na Olivier Awards v Londýně...
Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)
Herečka nyní randí s tatínkem zpěvačky a herečky Miley Cyrusové a říká, že...
40 fotografií
Britská herečka Elizabeth Hurley (61) ráda zveřejňuje na sociálních sítích zamilované snímky se svým partnerem Billym Rayem Cyrusem (65). Fanoušci si všimli, že na fotkách z tohoto víkendu má herečka obří diamantový prsten a začali spekulovat o zásnubách. Podle zahraničních médií se trefili. Zdroje blízké páru potvrdily zasnoubení.

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Elizabeth Hurley se zatím ke spekulacím ohledně zásnub nevyjádřila. Prsten ukázala na fotkách z natáčení amerického mysteriózního seriálu The Burbs a podle deníku Daily Mail je velmi nepravděpodobné, že by šlo o rekvizitu.

Billy Ray Cyrus navíc dal ke svým víkendovým plánům a pozvánce na koncerty tajemný dovětek s emotikonem prstenu. Na to zareagoval radostně hereččin syn Damian Hurley. Podle zdrojů listu New York Post je pár skutečně zasnoubený, ačkoli to ani jeden z nich oficiálně nepotvrdil.

elizabethhurley1

Day 1 on set #TheBurbs ❤️ @Peacock @ImagineEntertainment

12. října 2026 v 21:57, příspěvek archivován: 18. října 2026 v 12:40
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Pro Elizabeth Hurley to bude druhé manželství. V letech 2007 až 2011 byla provdaná za indického podnikatele Aruna Nayara. Potom byla zasnoubená s australským hráčem kriketu Shanem Warnem. Na svatbu ale nikdy nedošlo.

Syna Damiana má herečka ze vztahu s filmovým producentem Stevem Bingem. Ten v roce 2020 spáchal sebevraždu.

Cyruse poznala v roce 2022 během natáčení komedie Christmas In Paradise a chodit spolu začali na začátku loňského roku.

Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus (srpen 2026)
Elizabeth Hurley s partnerem Billym Rayem Cyrusem, synem Damianem a herečkou Joan Collinsovou (srpen 2026)
Damian Hurley, Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)
Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)
40 fotografií

Pro Cyruse bude sňatek s Elizabeth Hurley už čtvrtým manželstvím. První manželku Cindy Smithovou si vzal v roce 1986. Napsala s ním i některé jeho písně, ale manželství se po pěti letech rozpadlo. V roce 1992 se mu narodil syn Christopher Cody, jehož matkou je Kristin Luckey, s níž ovšem Cyrus nežil.

Jeho druhou manželkou se stala v roce 1993 Tish, s níž byl v manželství až do roku 2022 a má s ní tři děti - slavnou zpěvačku Miley, hudebníka Braisona a zpěvačku Noah. Adoptoval také dvě děti z jejího předchozího vztahu - Brandi, která se nyní živí jako moderátorka, a Trace, jenž je členem skupiny Metro Station.

Miley Cyrus s rodinou

V roce 2023 se Cyrus oženil potřetí s australskou zpěvačkou, která vystupuje pod jménem Firerose. Jejich manželství však nevydrželo ani rok a zpěvačka ho obvinila z „emocionálního násilí“. Dokonce Elizabeth Hurley varovala, aby byla ve vztahu se Cyrusem opatrná.

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