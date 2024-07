Debicki si myslela, že kvůli mladší kolegyni přišla o roli princezny Diany

„Vtipné bylo, že jsem si asi pět nebo šest let při sledování Koruny říkala, že by mě zajímalo, jestli se někdy objeví šance si v seriálu zahrát,“ přiznala Elizabeth Debicki v rozhovoru pro magazín Variety.

Herečka byla na konkurzu na jinou vedlejší postavu, ale se jí ozval agent s tím, že tvůrci o ní uvažují jako o princezně Dianě. Ta se v seriálu Koruna objevuje ve čtvrté sérii.

„A pak, když jsi byla obsazena ty, to ještě nebyla plánovaná šestá série, řekla jsem si: No, byl to hezký sen,“ řekla australská herečka kolegyni Emmě Corrinové.

Emma Corrinová a Elizabeth Debicki

A protože si myslela, že je britská herečka pro tuto roli perfektní, vzdala se Debicki naděje, že by měla šanci si někdy princeznu z Walesu zahrát. Nakonec ale hrála starší Dianu v posledních dvou sériích a za svůj výkon získala Zlatý glóbus.

Také představitelka mladší Diany Emma Corrinová se původně ucházela o jinou postavu. Byla to menší role královniny dvorní dámy. Za roli princezny Diany ve čtvrté sérii pak získala Zlatý glóbus.

„Nejvíce ze všeho, moc děkuji Dianě. Naučila jsi mě soucitu a empatii více, než jsem si kdy dokázala představit. Moc děkuji jménem všech, kteří na tebe láskyplně a vášnivě vzpomínají,“ řekla Emma Corrinová během svého děkovného projevu.