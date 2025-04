Onemocnění se u Podzimkové začalo projevovat, když byla v druhém ročníku gymnázia, nenápadně. „To jsou nejdřív banální věci, nad kterými člověk mávne rukou, jako že se v noci potíte, nemůžete spát, bolí vás často hlava,“ popisuje.

„Svědilo mě celé tělo, což se dělo asi tři čtvrtě roku a nikdo nevěděl, co se děje. Když už jsem měla třikrát za sebou antibiotika, která nic moc nedělala, tak mě poslali na ultrazvuk a tam už to bylo jasné. Hned mě poslali na onkologii do Motola,“ vzpomíná výtvarnice.

Diganostikovali jí zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin - Hodgkinův lymfom. „Byla jsem ve čtvrtém stádiu nemoci. Ale zásadní bylo, že zjistili, že to nemám v kostech a optimistická prognóza byla, že za rok a půl bych se měla vyléčit,“ popsala Podzimková.

Kvůli chemoterapii jí vypadaly vlasy, což bylo pro teenagerku zpočátku náročné a zkusila i paruku. „Po pár dnech jsem zjistila, že je to vlastně jedno, že je to hrozně nepříjemné a vlastně to nechci nosit a radši budu ten plešoun,“ vzpomíná. Dokázala si ze svého vzhledu dělat i legraci a snášela i nepříjemné stavy, které se s ní pojily.

„Pro mě bylo nejtěžší být v té nemocnici. Nechtěla jsem tam být, pořád jsem se ptala, kdy půjdu domů. Bylo to náročné psychicky, protože oni vám nemohou říct, kdy půjdete domů,“ popisuje.

Pokračovala v domácím studiu a učila se kreslit digitálně. Léčba trvala dva roky a změnila jí priority. „Po léčbě, když se vrátíte do kolektivu teenagerů, kteří neřeší nic jiného, než kdo se komu líbí a kdo s kým randí, to pro mě bylo hrozně cizí, protože jsem byla vytržena z jiné perspektivy,“ popisuje.

Animovaný seriál Plešouni je určen nejen onkologicky nemocným dětem.

Šla studovat animaci a odešla na dva roky do New Yorku. Spolupracovala mimo jiné s americkou verzí magazínu Vogue a zaujala i slavného kuchaře Jamieho Olivera. U nás na sebe upozornila například knihou a výstavou Malý princ.

„Začala jsem vnímat, že nemusí být jediný pohled na lásku takový, že si najdu kluka, ale že to může být prostě člověk,“ říká Podzimková, která se pak v Česku zamilovala do ženy. Její partnerkou je od té doby producentka Julie Soffer.