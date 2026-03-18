„Říká se, že porodnost klesá. Já jsem se na to doptávala v porodnici. Ptala jsem se mého porodního asistenta: ‚Jak je to s tou porodností? Vždyť tady je furt plno.‘ Ale říkal, že to opravdu není dobré,“ říká Křenková.
V těhotenství točila dvoudílný televizní film o Anežce České a musela bříško skrývat.
„Připravovalo se to dlouho. Jsem v tom projektu už sedm let. Ale už je to hotové. V posledních dnech jsme to těhotenství řešili, jestli budu sedět za stolem a tak, ale nějak to šlo,“ popsala Křenková.
Pohlaví miminka si nechala sdělit. „Chtěla jsem to vědět, protože jsem se k tomu miminku už chtěla nějak vztahovat. Ale řekla jsem si, že to nebudu říkat,“ uvedla.
Najednou moje tělo nepatří jenom mně, říká těhotná Eliška Křenková
Otce u porodu nevyžaduje. „Já to tak nemám. Mám pocit, že si to má říct ten chlap,“ míní Křenková. „Respektovala bych, kdyby řekl, že je křehký a nezvládne to,“ prohlásila. „Ale to jsou takové ty představy...možná se to změní a řeknu: Budeš tady!“ směje se herečka.
Herečka Eliška Křenková získala Českého lva za rok 2018 za ve vedlejší roli ve filmu Všechno bude. Účinkovala též v seriálech Vyprávěj a Ulice či filmech Rafťáci, Muži v naději nebo pohádce Princezna zakletá v čase.