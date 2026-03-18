Respektovala bych, kdyby partner nechtěl k porodu, říká těhotná Křenková

Herečka Eliška Křenková (36) brzy porodí své první dítě. V Show Jana Krause prozradila, jestli už zná pohlaví miminka a taky jak to vidí s přítomností partnera u porodu.

„Říká se, že porodnost klesá. Já jsem se na to doptávala v porodnici. Ptala jsem se mého porodního asistenta: ‚Jak je to s tou porodností? Vždyť tady je furt plno.‘ Ale říkal, že to opravdu není dobré,“ říká Křenková.

V těhotenství točila dvoudílný televizní film o Anežce České a musela bříško skrývat.

Eliška Křenková v Show Jana Krause (březen 2026)
Herečka Eliška Křenková na slavnostním zahájení 59. ročníku MFF KV 2025
Herečky Jenovéfa Boková a Eliška Křenková
„Připravovalo se to dlouho. Jsem v tom projektu už sedm let. Ale už je to hotové. V posledních dnech jsme to těhotenství řešili, jestli budu sedět za stolem a tak, ale nějak to šlo,“ popsala Křenková.

Pohlaví miminka si nechala sdělit. „Chtěla jsem to vědět, protože jsem se k tomu miminku už chtěla nějak vztahovat. Ale řekla jsem si, že to nebudu říkat,“ uvedla.

Najednou moje tělo nepatří jenom mně, říká těhotná Eliška Křenková

Otce u porodu nevyžaduje. „Já to tak nemám. Mám pocit, že si to má říct ten chlap,“ míní Křenková. „Respektovala bych, kdyby řekl, že je křehký a nezvládne to,“ prohlásila. „Ale to jsou takové ty představy...možná se to změní a řeknu: Budeš tady!“ směje se herečka.

Herečka Eliška Křenková získala Českého lva za rok 2018 za ve vedlejší roli ve filmu Všechno bude. Účinkovala též v seriálech Vyprávěj a Ulice či filmech Rafťáci, Muži v naději nebo pohádce Princezna zakletá v čase.

Respektovala bych, kdyby partner nechtěl k porodu, říká těhotná Křenková

