Herečka Eliška Křenková ke každé roli přistupuje velmi poctivě a ráda ji ještě před natáčením rozebere na prvočástky. Když před třemi lety hrála těhotnou lékařku ve filmu Úsvit, chodila i v civilu nějaký čas s těhotenským břichem.
Před natáčením historické minisérie Anežka, který bude mít premiéru příští jaro, zase navštívila klášter sester klarisek u Brna, aby poznala život jeptišek i zevnitř. Natáčení skončilo těsně před Vánoci a Eliška ho absolvovala už skutečně těhotná. „Je to zvláštní pocit, že najednou moje tělo nepatří jenom mně,“ říká.
Co jste prožívala, když jste zjistila, že jste těhotná?
Před sebou jsem měla zrovna nejnáročnějších čtrnáct dní roku. Točila jsem seriál Bratři a sestry, do toho jsem měla týden Shakespearovských slavností s derniérou představení, a ještě jsem začínala roztáčet minisérii Anežka o Anežce České. Všechno najednou! A k tomu tohle tajemství...
Věděli to jen mně nejbližší lidé. Jenže jsem o svém stavu musela říct lidem z filmových štábů, u obou natáčení jsem měla dost náročných scén a bála jsem se, aby se něco nestalo. Dlouho jsem o svém těhotenství nechtěla mluvit veřejně. Cítila jsem se křehce, ale v jistém ohledu i plná nové síly. Najednou mnohá rozhodování byla nekompromisní v nastavování hranic. Ale ta křehkost převládala. Teď když spolu děláme rozhovor, jsem v sedmém měsíci.
Dokázala jste roli prožít?
Ano, ale bylo to zvláštní, zvlášť ke konci, když jsem hrála stařenku a do toho v sobě cítila nový život. Každou roli chci dělat naplno, ale teď to ne vždy miminko dovolilo. Tělo v těhotenství se nějakým bytostným způsobem chrání.
Měla jsem jednu velmi emočně náročnou scénu, která vyžadovala, abych se do ní opravdu ponořila. Odehrála jsem to, ale zároveň jsem vnímala, že mi moje tělo samo nastavuje limity a nedovolí mi jít do extrému. Přistupuji k životu způsobem, že se věci dějí tak, jak mají. Přijímám, co přichází. Otěhotněla jsem v hektickém období? Ok, má to tak být, i když bych si jistě dovedla představit, že miminko přijde ve chvílích klidu, volna nebo dovolené.
26. října 2023