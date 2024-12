Nechtěla jsem, aby dcera byla pracující dítě, říká o dabingu Jitka Ježková

Eliška Heidlerová o tanci i práci

JÁ A TANEČNÍ

Teď zrovna do nich chodím. Moc jsem chtěla a těšila jsem se. Pak moje nadšení trochu zchladila mazurka, která mě moc nebavila, ale další tance už jsou v pohodě. Každou neděli se nemůžu dočkat, až si obléknu hezké šaty. Chodím tam se spolužáky, takže jsem obklopená lidmi, které mám ráda. Vtipné je, že je navštěvuju v taneční škole, která spolupracovala jako poradce při tvorbě seriálu Taneční.

Eliška Heidlerová Eliška Heidlerová s matkou Studuje na česko-anglickém gymnáziu v pražských Holešovicích. „Po určitou dobu máme nějaký předmět v češtině, pak v angličtině. Takhle se to střídá. Zrovna teď jedeme v cizím jazyce fyziku, biologii a chemii,“ vysvětluje usměvavá Eliška. Jejím tatínkem je podnikatel Milan Heidler, který vlastní cateringovou společnost. „Už jsem u něj byla dvakrát na brigádě.“

ČÍM SE BUDU ŽIVIT

Chtěla bych být dětskou psycholožkou. Nebo učitelkou ve školce. Mám ráda děti a na rozdíl od mamky jsem trpělivá. Jistě ale vím, že nechci být herečkou. Dva roky jsem sice chodila do dramaťáku, ale tohle povolání mě nikdy nelákalo. A to jsem se jako malá viděla všude možně, dokonce i jako televizní rosnička.

KDE JSEM SI ZAHRÁLA

V jednom filmu s mamkou, ale byla jsem malinká, takže si to nepamatuju. Mami, kde to bylo?

(Jitka: Ve filmu Nespavost, kde moje postava měla miminko. Když mi expartner v noci volal, mělo plakat, jenže Eliška byla tak hodná, že pláč museli dodat dodatečně.)

Taky jsem mohla několikrát dabovat, ale mamka byla proti.

(Jitka: Mnohokrát mě lámali, abych Elišku vzala do dabingu. Já jí o tom vždycky řekla, ale víc jsme se o tom nebavily, protože jsem chtěla, aby byla dítě, ne pracující dítě.)

V ČEM JSEM PO MAMCE

Myslím, že jsme obě laskavé.

(Jitka poté, co Eliška déle přemýšlí: Eliško, řekni klidně i to negativní.)

Taky ukecané a úporné. Někdy je to s námi těžké.

(Jitka: Když máme pocit, že můžeme argumentovat, neváháme. A někdy máme ten pocit obě najednou.)

CO JSEM DĚLALA U TÁTY

Vždycky týden jsem v jeho firmě pomáhala paní cukrářce s objednávkami. Co mě trochu naštvalo, bylo, že i tady měl táta smysl pro spravedlnost, takže mi zaplatil stejně jako ostatním brigádníkům. Říkala jsem si, že když jsem jeho dítě a odvedla tolik práce, mohl mi dát aspoň o trochu víc.

CO RÁDA PEČU

Pečení je můj velký koníček. Nejradši dělám sušenky, často také brownies. Každý mi chválí skořicové rolky. Někdy zkouším nové recepty, ale spíš zůstávám u osvědčených. Teď mě napadá... možná jednou budu dětskou psycholožkou se svojí cukrárnou.

S ČÍM JSEM ZAČALA

S posilovnou, hodně mě to chytlo.

(Jitka: Takže už necvičí jen manžel, ale i dcera. Mám motivaci taky začít něco dělat.)

Choď se mnou.

(Jitka: Vždyť jsi mi to zakázala.)

Ale jen pojď. Někdy.

(Jitka: To je, panečku, otočka. Paní redaktorka je mi svědkem.)

Jitka Ježková o kouření i fyzice

PROČ MĚ LÁKALY TANEČNÍ

Než jsem šla na kamerovky, přečetla jsem si dva díly a líbila se mi ta postava. Rozuměla jsem jejím motivacím, ale nechápala jsem, proč všechno nechala zajít tak daleko. Lákala mě také spolupráce se Sašou Rašilovem, dalšími kolegy a režisérem Jirkou Vejdělkem.

Jitka Ježková Každý pátek je k vidění na Nově v seriálu Taneční, kde hraje hlavní ženskou hrdinku. Hostuje v různých divadlech. Zahrála si v mnoha seriálech a filmech, mezí nejznámější role patří Jaruška ve snímku Báječná léta pod psa. Díky nezaměnitelnému hlasu, o němž často slýchá, že je sexy, si ji mnozí spojují především s dabingem, za který získala i Cenu Františka Filipovského.

MŮJ NEZAPOMENUTELNÝ TANEC

Na kamarádově svatbě jsme s manželem tančili, najednou jsme se na parketu zastavili a řekli si, že už bychom se po těch letech mohli vzít – a zasnoubili se. Teď spolu budeme i s chozením pětadvacet let.

KOLIK TOHO NADABUJU

Dabing tvoří asi pět procent mé práce. Byly doby, kdy jsem obíhala pět studií za den a dabovala tři telenovely najednou. Pak jsem si v šestatřiceti řekla, že bych měla začít dělat divadlo, nebo nezačnu nikdy. Dnes si v dabingu vybírám jen to, co mě baví. Každou chvíli mi někdo řekne, že mě slyší, ale je potřeba vzít v úvahu, že televize stále reprízují.

ČEMU SE VĚNUJU NEJVÍC

Vedle namlouvání reklam a upoutávek jsou to audioknihy a divadlo. Nejsem v angažmá, ráda si vybírám zajímavé nabídky. V pražském Divadle U Hasičů měla premiéru hra Seznamka, s níž budeme jezdit po celé republice.

CO ŘÍKÁM NA SVŮJ HLAS

Můj hlas se mi začal líbit až posledních deset patnáct let, když trochu klesnul. Vždyť já do čtyřiceti dabovala Barbie. A to kouřím od čtrnácti.

KDY PŘESTANU KOUŘIT

Od ledna. Zkusím to. Dala jsem slib Elišce. Už jednou jsem přestat zvládla, když jsme plánovali rodinu. Znovu jsem začala, když jsem přestala kojit. Uvidíme, jak dlouho vydržím tentokrát. Teď se ale těším, až si po našem rozhovoru zase zapálím.

CO S ELIŠKOU PODNIKÁME

Rádi trávíme čas celá rodina. Jezdím s Milanem a Eliškou na hory, které nesnáším, a chodíme na golf, který mi vůbec nejde. Eliška naštěstí zdědila sportovní talent po tatínkovi. Oni se mnou zase jezdí po metropolích a doprovázejí mě do galerií a kostelů.

MOJE FASCINACE FYZIKOU

Fyzika mě moc zajímá, ale bohužel jí nerozumím. Nedávno jsem četla asi šestkrát článek o teorii strun a stejně z něj nejsem moudrá. Kdysi jsem si sepsala seznam věcí, které se chci naučit a v čem se zlepšit: fyzika, šachy, jazyky, plavání kraulem... Udělala jsem ale chybu, že jsem se o tom zmínila veřejně. Od té doby mi to pořád někdo připomíná, a já musím opakovaně přiznávat, že jsem se v ničem neposunula.