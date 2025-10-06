Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Můj vztah s pánem Bohem je intenzivní, komunikuji s ním celý den. Když mám nějaké starosti, je mojí berličkou a jsem mu vděčná za pomoc. Vztah s ním je mojí prioritou,“ dodává Česká Miss 2008, která je křtěná i biřmovaná.
„Biřmovací jméno mám Julie, jak jsem byla mladá a blbá, hleděla jsem hlavně na to, aby ladilo k Elišce. Až posléze jsem si uvědomila, že mám blízko k Máří Magdaléně. Ale používám jenom Elišku,“ vysvětluje.
Věřící je i Eliščin nový partner, se kterým randí od léta. „Právě na základě toho jsme se sblížili. Nikdy předtím jsem věřícího partnera neměla a myslela jsem si, že to není podstatné. Ale je. Na svých rodičích vidím, že je pro ně daleko jednodušší překonávat těžkosti, když je spojuje Duch svatý. A moje sestry to mají taky tak, takže to srovnání mám,“ vypráví.
„Ptala jsem se sama sebe, proč mi každý vztah vydrží jenom tři roky, proč neumím řešit konflikty a pak jsem zjistila, že je to opravdu o tom, že mám od toho druhého určitá očekávání, která jsou spojená právě s vírou. Řekla bych, že věřící člověk má v sobě přirozenou laskavost. Pokud věří, chová se jinak, jinak řeší konflikty. Když ale nevěří, tak se jakoby spoléhá jenom sám na sebe, myslí si, že všechno zvládne sám a je sobecký. Mám to ověřené,“ popisuje Eliška, která v minulosti chodila například s rybářem Jakubem Vágnerem nebo Václavem Noidem Bártou.
Svého současného partnera potkala během filmového festivalu v Karlových Varech a o víře se spolu baví od prvních dní. „Díky tomu si mě i všiml,“ vypráví. „Každý můj partner byl na začátku našeho vztahu velký katolík, protože mě chtěl ohromit. Ale u něj jsem viděla, že takovým opravdu je, a to mě na něm zaujalo,“ dodává.
Krom toho je její přítel také velkorysý. Pořídil jí auto a přestěhoval do většího bytu. Ve společnosti se dokonce šušká, že o Vánocích by mohly přijít zásnuby. A pak možná i dítě...
„Teď ještě nemůžu otěhotnět, protože mám před sebou velký projekt. Budu hrát v muzikálu Pyšná princezna, který má mít premiéru druhého listopadu v Divadle Broadway,“ říká. Režisér David Bosh jí v něm svěřil roli královny. „Hraji maminku princezny. Zlá čarodějnice celé království i s princeznou zakleje a mě promění v růži. Pak omámí krále, aby se do ní zamiloval. Princeznu vychovávají, aby byla zlá a pyšná. Ale když král objeví růži, ve kterou jsem zakletá, začne se všechno měnit…,“ popisuje děj muzikálu, jenž měl premiéru před několika lety na Slovensku.
Role matky byla ale malá a tudíž se teď přepsala a přidaly se písničky. Bučková bude zpívat čtyři. „Je to i trošku hozené do moderní doby. Pyšná princezna se chová podobně jako dnešní teenageři ke svým rodičům. A je tam také ukázáno, že rodina má držet pohromadě a jak to dopadne, pokud se do ní dostane zlo nebo jak rodiče prožívají, když se jejich děti chovají špatně,“ říká Eliška.
Sama ve své rodině našla jenom to dobré. Nedávno společně organizovali ve Strážnici akci Pohádkový les. „Dělali jsme to s rodiči dvacet let, pak přišla šestiletá pauza, protože se rodily neteře a vnoučata, která měla přednost, a teď jsme se k tomu vrátili,“ popisuje bývalá modelka. „Já tam mívám na starosti doprovodný program. Letos jsme měli šestadvacet pohádkových stanovišť, přičemž každé představovalo jednu pohádku a děti tam plnily úkoly. Když prošly lesem až na konec, čekala je v perníkové chaloupce odměna,“ vypráví.
„Mojí rodiče děti milují, vybudovali pro ně farní zahradu. Taťka vyrobil různé atrakce, jsou tam ptáci ve voliéře, živé ovečky o Vánocích... Chtěli, aby maminky s dětmi měly kam chodit,“ říká Eliška, která má jednoho synovce a čtyři neteře. Sama pochází ze čtyř sourozenců. Ona, sestra a bratr jsou ještě bezdětní.
„Naši na mě netlačí. Naopak, spíš mi doporučují, abych si budoucího tatínka svého dítěte dobře vybrala,“ říká otevřeně Eliška. „A sami nastavili laťku hodně vysoko. Taťka měl rodinu vždycky na prvním místě, jenomže dneska je těžké najít chlapa, který to má stejně. Ale zdá se mi, že můj současný ‚kluk‘ by mohl být ten pravý,“ uzavírá.