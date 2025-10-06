Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Autor:
Odmala byla vychovávána k víře v Boha, ale když přišla do Prahy, na čas ji opustila. „Byly to dva roky stagnace, kdy jsem si říkala, že pána Boha nepotřebuji, ale pak jsem zjistila, že tu víru v sobě nemám jenom díky rodičům, ale že je to skutečně moje vlastní potřeba,“ říká Eliška Bučková.
Eliška Bučková

Eliška Bučková | foto: Jaroslav Hauer

Eliška Bučková
Eliška Bučková na oslavě svých 36. narozenin
Eliška Bučková na oslavě svých 36. narozenin
Eliška Bučková
50 fotografií

Můj vztah s pánem Bohem je intenzivní, komunikuji s ním celý den. Když mám nějaké starosti, je mojí berličkou a jsem mu vděčná za pomoc. Vztah s ním je mojí prioritou,“ dodává Česká Miss 2008, která je křtěná i biřmovaná.

„Biřmovací jméno mám Julie, jak jsem byla mladá a blbá, hleděla jsem hlavně na to, aby ladilo k Elišce. Až posléze jsem si uvědomila, že mám blízko k Máří Magdaléně. Ale používám jenom Elišku,“ vysvětluje.

Věřící je i Eliščin nový partner, se kterým randí od léta. „Právě na základě toho jsme se sblížili. Nikdy předtím jsem věřícího partnera neměla a myslela jsem si, že to není podstatné. Ale je. Na svých rodičích vidím, že je pro ně daleko jednodušší překonávat těžkosti, když je spojuje Duch svatý. A moje sestry to mají taky tak, takže to srovnání mám,“ vypráví.

Eliška Bučková na oslavě svých 36. narozenin

„Ptala jsem se sama sebe, proč mi každý vztah vydrží jenom tři roky, proč neumím řešit konflikty a pak jsem zjistila, že je to opravdu o tom, že mám od toho druhého určitá očekávání, která jsou spojená právě s vírou. Řekla bych, že věřící člověk má v sobě přirozenou laskavost. Pokud věří, chová se jinak, jinak řeší konflikty. Když ale nevěří, tak se jakoby spoléhá jenom sám na sebe, myslí si, že všechno zvládne sám a je sobecký. Mám to ověřené,“ popisuje Eliška, která v minulosti chodila například s rybářem Jakubem Vágnerem nebo Václavem Noidem Bártou.

Svého současného partnera potkala během filmového festivalu v Karlových Varech a o víře se spolu baví od prvních dní. „Díky tomu si mě i všiml,“ vypráví. „Každý můj partner byl na začátku našeho vztahu velký katolík, protože mě chtěl ohromit. Ale u něj jsem viděla, že takovým opravdu je, a to mě na něm zaujalo,“ dodává.

Krom toho je její přítel také velkorysý. Pořídil jí auto a přestěhoval do většího bytu. Ve společnosti se dokonce šušká, že o Vánocích by mohly přijít zásnuby. A pak možná i dítě...

Eliška Bučková

„Teď ještě nemůžu otěhotnět, protože mám před sebou velký projekt. Budu hrát v muzikálu Pyšná princezna, který má mít premiéru druhého listopadu v Divadle Broadway,“ říká. Režisér David Bosh jí v něm svěřil roli královny. „Hraji maminku princezny. Zlá čarodějnice celé království i s princeznou zakleje a mě promění v růži. Pak omámí krále, aby se do ní zamiloval. Princeznu vychovávají, aby byla zlá a pyšná. Ale když král objeví růži, ve kterou jsem zakletá, začne se všechno měnit…,“ popisuje děj muzikálu, jenž měl premiéru před několika lety na Slovensku.

Role matky byla ale malá a tudíž se teď přepsala a přidaly se písničky. Bučková bude zpívat čtyři. „Je to i trošku hozené do moderní doby. Pyšná princezna se chová podobně jako dnešní teenageři ke svým rodičům. A je tam také ukázáno, že rodina má držet pohromadě a jak to dopadne, pokud se do ní dostane zlo nebo jak rodiče prožívají, když se jejich děti chovají špatně,“ říká Eliška.

Z muzikálu Kvítek Mandragory

Sama ve své rodině našla jenom to dobré. Nedávno společně organizovali ve Strážnici akci Pohádkový les. „Dělali jsme to s rodiči dvacet let, pak přišla šestiletá pauza, protože se rodily neteře a vnoučata, která měla přednost, a teď jsme se k tomu vrátili,“ popisuje bývalá modelka. „Já tam mívám na starosti doprovodný program. Letos jsme měli šestadvacet pohádkových stanovišť, přičemž každé představovalo jednu pohádku a děti tam plnily úkoly. Když prošly lesem až na konec, čekala je v perníkové chaloupce odměna,“ vypráví.

Eliška Bučková
Eliška Bučková
Eliška Bučková na oslavě svých 36. narozenin
Eliška Bučková na oslavě svých 36. narozenin
50 fotografií

„Mojí rodiče děti milují, vybudovali pro ně farní zahradu. Taťka vyrobil různé atrakce, jsou tam ptáci ve voliéře, živé ovečky o Vánocích... Chtěli, aby maminky s dětmi měly kam chodit,“ říká Eliška, která má jednoho synovce a čtyři neteře. Sama pochází ze čtyř sourozenců. Ona, sestra a bratr jsou ještě bezdětní.

„Naši na mě netlačí. Naopak, spíš mi doporučují, abych si budoucího tatínka svého dítěte dobře vybrala,“ říká otevřeně Eliška. „A sami nastavili laťku hodně vysoko. Taťka měl rodinu vždycky na prvním místě, jenomže dneska je těžké najít chlapa, který to má stejně. Ale zdá se mi, že můj současný ‚kluk‘ by mohl být ten pravý,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

Sama nevím, jak jsem se mezi takové hvězdy dostala, diví se Aňa Geislerová

Pouze třikrát se stihl Petr Geisler za svého života podívat do Japonska, přitom poprvé to bylo v roce 1986. O jeho práci, setkáváních, kolezích a taky kaligrafiích, jež vytvořil, teď jeho dcery Aňa a...

6. října 2025

Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Odmala byla vychovávána k víře v Boha, ale když přišla do Prahy, na čas ji opustila. „Byly to dva roky stagnace, kdy jsem si říkala, že pána Boha nepotřebuji, ale pak jsem zjistila, že tu víru v sobě...

6. října 2025

„Budeš hrát jen tlusté holky.“ Kate Winsletovou kvůli váze šikanovali od školy

Premium

Vyrostla v prostředí plném lásky. Možná i proto se herečka Kate Winsletová nepropadla ke dnu, když natočila Titanic – a celý svět řešil, že je moc... oplácaná. Její život je příběhem neobyčejné...

5. října 2025

Jsem první aktivní tenistka, která si nechala zvětšit prsa, chlubí se Dodinová

Francouzská tenistka Océane Dodinová (28) si i přes varování okolí nechala zvětšit poprsí a vystavuje své vylepšené tělo na Instagramu. Věří, že v tenisové kariéře jí to neuškodí.

5. října 2025  14:24

Abstinuji i díky zahradničení, showbyznys možná opustím, říká Miley Cyrusová

Zpěvačku a herečku Miley Cyrusovou (32) znají mnozí fanoušci už od dob jejího dospívání z Disney seriálu Hannah Montana. Dříve žila divokým životním stylem, posledních pět let se však ani nedotkla...

5. října 2025  11:09

Josefína Formanová vzpomíná na Miloše: Hotely nic moc, ale restaurace byly luxusní

Jsou tři. Antonie, Emílie a Josefína. První je držitelkou Českého lva za vedlejší roli ve filmu Okupace, druhá pracuje jako divadelní produkční a nejstarší Josefína si právě dělá doktorát z...

5. října 2025

Hvězda Titanicu, trojnásobná máma i kritička diet. Kate Winsletová slaví 50

Jméno Kate Winsletové si filmoví diváci nejvíc spojují s rolí v kasovním trhákem Titanic, kde britská herečka zazářila po boku hollywoodské hvězdy Leonarda Di Capria. Snímek posbíral 11 Oscarů, ona...

5. října 2025

Kvůli médiím jsem stále držela nesmyslné diety. To byla kravina! vzpomíná Pogodová

Premium

Herečka Sandra Pogodová nedávno oslavila padesátku, ale cítí se na pětatřicet. Část roku cestuje s kamarádem Tomášem do exotických krajin a užívá si radost ze života a svobodu.

4. října 2025

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová (43) sdílela na Instagramu fotky z 99. narozenin své české babičky Marie Zelníčkové, které říká „babi“. Matka Ivany Trumpové žije na Floridě.

4. října 2025  13:17

Forman a Parková se rozešli. Láska ze seriálu jim nevyšla ani v soukromí

Americká herečka Ashley Parková (34), známá především svou rolí Mindy Chenové ze seriálového hitu Emily in Paris, je po dvou letech opět singl. Rozešla se s hercem Paulem Formanem (31), se kterým...

4. října 2025  11:02

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

Česko-slovenská verze nahé televizní seznamky Naked Attraction startuje na televizi Óčko už ve středu. Její tvůrci prozradili, co je při natáčení překvapilo a v čem se bude domácí verze lišit od...

4. října 2025

Dagmar Havlová trpí klaustrofobií. Nemůže proto na Margitův koncert do O2 areny

Konečně se vyjádřila k tomu, proč před lety ze dne na den pověsila herectví na hřebík. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ říká Dagmar Havlová, která přišla svému kamarádovi Štefanu Margitovi pokřtít...

4. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.