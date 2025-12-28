Divadlo je zázrak. Ráda někam patřím, říká Eliška Balzerová

Renato Salerno
Herečka Eliška Balzerová (75) se věnuje divadlu, filmu i seriálům a už desítky let také dabingu. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co pro ni znamená Studio DVA a promluvila o nové inscenaci, ve které hraje po boku Daniela Vymětala Krejčíka. Zavzpomínala i na nedávné dabování hollywoodské hvězdy Kathleen Turnerové.

Máte za sebou premiéru inscenace Harold a Maude, v čem tkví podle vás její kouzlo?
Její kouzlo tkví v tom, alespoň pro mě, že jsem našla svého Harolda. Tam je strašně důležité najít partnera. Tak se to jmenuje, jsou to dvě titulní role a když nemáte Harolda, nebo když Harold nemá Maude, to by asi nebylo tak dobré. (usměje se)

Jaká je partneřina s Danem Krejčíkem?
Úžasná. Já jsem s ním pracovala strašně ráda, bylo to krásné zkoušení a myslím, že i pro něj. Tak jsme si to říkali a hra má v sobě něco, co musíte objevit, objevovat v průběhu zkoušení. Na první přečtení nevypadá nijak zvlášť. „O čem to je?“ jsme si říkali a najednou zjistíme, kolik barev, kolik zážitků vám hra dá a bylo to krásné zkoušení. Jednoznačně jedno z mých nejkrásnějších v životě, hereckém.

Jakým místem je pro vás Studio DVA?
To už je moje doma. Já už tady hraju pátou hru. Ráda někam patřím a myslela jsem si, že na stará kolena už tomu tak nebude. Najednou ale patřím sem, najednou jsem tu často. Jsem tady moc ráda, protože v divadle je hezky. Lidi se k sobě chovají krásně, od vedení až po šatny a po úpolový personál kolem jeviště a je tady hezky.

Fungujete jak před kamerou, na pódiích, ale taky hlasem. Když řeknu český dabing a Kathleen Turnerová, co se vám vybaví?
Ó! To se mi vybaví v poslední době jedno dabování. Kathleen Turnerová, kdy s Michaelem Douglasem natočili sérii. Možná to nebyl seriál, taková krátká série (Kominského metoda – pozn.red.) a on si dokonce přál, aby tam hrála Kathleen Turnerová. Povolali mě a já zírala, jak se změnila. Ona se velmi spravila. Je nemocná, ale všechno v minisérii prodali. Byli tak strašně vtipní a neustále odkazovali na Válku Roseových, bylo moc zábavné to dabovat. Teď po letech jsem se s ní setkala, možná po čtyřiceti letech. Když jste řekl Kathleen Turnerová, potkala jsem ji nedávno.

Když to zakončíme přece jenom divadlem, dodá to skutečně energii a člověk zapomene absolutně na všechno?
Divadlo? Divadlo je zázrak, na divadle vás přijdou všechny nemoci, všechny choroby. I kdybyste měl zlomenou nohu, dohrajete to. Divadlo opravdu je takové, aspoň pro nás herce.

