Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?

  10:33
Případ Elisabeth Fritzlové patří k nejotřesnějším kriminálním kauzám moderní historie. Žena z Rakouska, kterou její otec věznil 24 let ve sklepě pod rodinným domem, kde mu postupně porodila sedm dětí, dnes žije v naprostém utajení. Po soudním procesu v roce 2009 si změnila jméno a rakouské zákony médiím zakazují zveřejňovat její nynější identitu.
Elisabeth Fritzlová na archivním snímku

Elisabeth Fritzlová na archivním snímku

Josef Fritzl držel svoji dceru ve sklepě 24 let.
Podle dostupných informací žije Elisabeth se svými šesti dětmi (sedmé bohužel zemřelo krátce po porodu) v odlehlé rakouské obci, kterou veřejnost zná pouze jako „Vesnice X“. Společnost jí dělá i její partner Thomas Wagner, který původně působil jako bodyguard najatý na její ochranu.

Podle svého okolí se po letech vyrovnává s následky traumatu a snaží se vést co nejběžnější život. „Se souhlasem svých lékařů ukončila psychiatrickou léčbu a věnuje se běžným činnostem – učí se řídit auto, pomáhá dětem s domácími úkoly a navazuje nová přátelství s lidmi ve vesnici,“ uvedl člen jejího pečovatelského týmu.

Josef Fritzl držel svoji dceru ve sklepě 24 let.

Podle něj je pro Elisabeth důležité využít čas, který jí byl v minulosti odepřen. „V tom sklepě ztratila nejlepší léta svého života; je odhodlaná k tomu využít každý den na maximum,“ dodal. Rodina se postupně začlenila do běžného života a snaží se fungovat jako každá jiná.

Její děti, které jsou dnes už dospělé, žijí podle informací z roku 2024 ve stejné vesnici jako Elisabeth. Po osvobození se musely vyrovnat s velmi odlišnými zkušenostmi. Zatímco tři děti žily nahoře v domě s Josefem a Rosemarie (Elisabethinými rodiči), tři zbylé děti vyrůstaly ve sklepě pod domem.

Po osvobození policií byly poprvé v životě v kontaktu s normálním životem a podle opatrovníků se musely pomalu adaptovat na reálný život. Dnes ale podle lidí z okolí působí vyrovnaně. „Vzhledem k tomu, čím si prošly, jsou velmi zdvořilé, šťastné a hodně se usmívají,“ uvedl jeden z místních obyvatel.

Elisabethin otec, Josef Fritzl, si stále odpykává doživotní trest ve vězení. Původně byl umístěn do psychiatrického zařízení, v roce 2024 ale soud rozhodl o jeho přesunu do běžné věznice s tím, že kvůli demenci a fyzickému stavu už nevyžaduje zvláštní režim. O podmínečné propuštění sice požádal, soud ho ale v roce 2025 zamítl s odůvodněním, že by mohl být i nadále nebezpečný. „Nelze vyloučit, že by představoval hrozbu,“ uvedl soud.

Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?

Elisabeth Fritzlová na archivním snímku

Případ Elisabeth Fritzlové patří k nejotřesnějším kriminálním kauzám moderní historie. Žena z Rakouska, kterou její otec věznil 24 let ve sklepě pod rodinným domem, kde mu postupně porodila sedm...

25. března 2026  10:33

