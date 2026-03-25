Podle dostupných informací žije Elisabeth se svými šesti dětmi (sedmé bohužel zemřelo krátce po porodu) v odlehlé rakouské obci, kterou veřejnost zná pouze jako „Vesnice X“. Společnost jí dělá i její partner Thomas Wagner, který původně působil jako bodyguard najatý na její ochranu.
Podle svého okolí se po letech vyrovnává s následky traumatu a snaží se vést co nejběžnější život. „Se souhlasem svých lékařů ukončila psychiatrickou léčbu a věnuje se běžným činnostem – učí se řídit auto, pomáhá dětem s domácími úkoly a navazuje nová přátelství s lidmi ve vesnici,“ uvedl člen jejího pečovatelského týmu.
Podle něj je pro Elisabeth důležité využít čas, který jí byl v minulosti odepřen. „V tom sklepě ztratila nejlepší léta svého života; je odhodlaná k tomu využít každý den na maximum,“ dodal. Rodina se postupně začlenila do běžného života a snaží se fungovat jako každá jiná.
Její děti, které jsou dnes už dospělé, žijí podle informací z roku 2024 ve stejné vesnici jako Elisabeth. Po osvobození se musely vyrovnat s velmi odlišnými zkušenostmi. Zatímco tři děti žily nahoře v domě s Josefem a Rosemarie (Elisabethinými rodiči), tři zbylé děti vyrůstaly ve sklepě pod domem.
Po osvobození policií byly poprvé v životě v kontaktu s normálním životem a podle opatrovníků se musely pomalu adaptovat na reálný život. Dnes ale podle lidí z okolí působí vyrovnaně. „Vzhledem k tomu, čím si prošly, jsou velmi zdvořilé, šťastné a hodně se usmívají,“ uvedl jeden z místních obyvatel.
Elisabethin otec, Josef Fritzl, si stále odpykává doživotní trest ve vězení. Původně byl umístěn do psychiatrického zařízení, v roce 2024 ale soud rozhodl o jeho přesunu do běžné věznice s tím, že kvůli demenci a fyzickému stavu už nevyžaduje zvláštní režim. O podmínečné propuštění sice požádal, soud ho ale v roce 2025 zamítl s odůvodněním, že by mohl být i nadále nebezpečný. „Nelze vyloučit, že by představoval hrozbu,“ uvedl soud.