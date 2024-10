Stingova nebinární dcera má novou lásku. Žije s matkou dvou dětí

Stingova dcera byla hvězdou přehlídky Miu Miu, na které se objevila i dcera herečky Nicole Kidmanové Sunday Rose Kidman Urbanová, herečka Hillary Swanková nebo herec Willem Dafoe.

Eliot před měsícem oznámila, že má novou partnerku. Pár tvoří s matkou dvou dětí Mollie Davisovou, která jí v srpnu darovala narozeninový dort.

Umělkyně již dříve promluvila o svém názoru na gender. „Nevěřím na žádné specifikace. Možná jsem se věčně snažila přijít na to, co jsem. Ale nemyslím, že by se kdokoli měl cítit nucený mít nějakou nálepku nebo označení. Se všemi bychom měli jednat stejně. Osobně nemám ráda, když mě někam řadí. Všichni jsme lidé,“ uvedla.

Hudebnice a herečka nikdy oficiálně neřekla, jakou má sexuální orientaci. „Nikdo se mě na to nikdy nezeptal. Moji přátelé a rodina to už věděli. Takže to ani nebyla potřeba a já jsem to vždycky věděla,“ vysvětlila.

Eliot Sumnerová si zahrála roli strážného v bondovce Není čas zemřít z roku 2021. Hrála i ve snímcích Nekonečná bouře (2022) nebo Gentlemani (2019).

Je třetí ze čtyř dětí Stinga a Trudie Stylerové. Má sestru Brigitte a bratry Jaka a Giacoma. Hudebník má z prvního manželství s herečkou Frances Tomeltyovou ještě další dvě děti Josepha a Fuchsii Kate.

Její partnerkou byla aristokratka a modelka Frankie Herbertová. Objevily se spolu například na londýnské premiéře poslední bondovky. Rozešly se loni. Před ní umělkyně randila s rakouskou modelkou Lucií Von Altenovou.