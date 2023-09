Když se nám hroutí svět, hledejme souvislosti a začněme u sebe, míní Špidlová

Září je měsícem vašich narozenin, jak jste je oslavila?

Uspořádala jsem na den svých narozenin „přespávačku“ jedenáctiletých puberťáčků a vyčerpáním usnula v jedenáct hodin večer. V kolik šli spát pánové, jsem se radši neptala. (smích) Osobně narozeniny oslavím 23. září audiovizuálním koncertem s Bohemia Voice, v nedostavěném chrámu v Panenském Týnci.

Jak vůbec vnímáte proces stárnutí? Snažíte se ho nějak zbrzdit?

Řídím se sokolským heslem: Ve zdravém těle zdravý duch. Miluji pilates s Helenou Bártlovou. Helena je bývalá baletka. Perfektně rozumí fyziologii těla, funkčnosti svalů, fascií... Z domu to mám pět minut do parku na Ladronce, kde kromě kolečkových bruslí využívám příjemného klubového pohybového studia pro ženy. Do své osobní hygieny zařazuji každodenní meditaci. Přestala jsem jíst maso a cítím se lehčeji. Moje oblíbená kosmetika jsou olejíčky a tělové masti s výtažky řeckých bylin. Voním po nich celý den.

Máte dva syny. Čím se vám nejvíc podobají?

Kromě toho, že vypadají jako já. (smích) Každý si ze mě vzal úplně něco jiného. Třináctiletý Vojtík dobrosrdečnost, laskavost, smysl pro spravedlnost, určitý typ stydlivosti. Jedenáctiletý Filípek si vzal rozmanitost, otevřenost a vidění souvislostí.

Jak vnímají vaši tvorbu i fakt, že je maminka zpěvačka?

To by mě taky zajímalo. Od malička chodí na mé koncerty. Nosí mi kytky, dřív chodili rádi až na pódium. Jednou se stalo, že mladší Fíla ve svých asi čtyřech letech vyběhl na pódium a Vojtovi se tam nepodařilo prodrat a plakal přes celý sál. Byli dojemní. Nyní se stydí. Ale ve skrytu duše vím, že si mé práce cení. Samozřejmě jako všechny ženy s nepravidelnou prací neustále řešíme logistiku časových křížení koncertů, zápasy fotbalu, turnaje tenisu a podobně. Bez pomoci mé maminky bychom to nezvládli.

V současné době se na muzikálovou scénu vrátil Galileo. Jak se cítíte ve své staronové roli?

Hrát Gianu de Medici po dvaceti letech od premiéry je vcelku výzva. Většinu sólovek zpíváme ve vysokých podpatcích na otáčivém schodišti. Alternujeme se tak dlouho s Ivankou Chýlkovou. Miluji v Galileovi jevištní scénu Šimona Cabana a obdivuji Janka Ledeckého za to, kolik informací se mu podařilo o životě Galilea Galilei do muzikálu dostat. Toto dnes stále aktuální téma nadčasového génia, který byl umlčen mocí, všem vřele doporučuji k shlédnutí.

Máte čas navštěvovat konkurenční projekty?

Konkurenční projekty moc nesleduji. Snažím se jít vlastní cestou, která se dost barvitě vyvíjí. Nesnáším škatulkování a napodobování, tak vlastní české hudební scéně. Samozřejmě koncert zahraniční operní nebo jazzové hvězdy a vůbec operní produkce v zahraničí jsou velké zážitky. Pro mne byl největším nedávným zážitkem připomenutí si Muzea Salvatora Dalího ve Figueres ve Španělsku. Muzeum budoval sám Dalí a je to dodnes místo, kde můžete cítit nekonečnost lidské kreativity. To mě nabíjí a inspiruje. Věděli jste, že Dalí tvořil i překrásné šperky?

Před deseti lety jste se zúčastnila pěvecké televizní soutěže Hlas, šla by jste do toho dnes znovu? Sledujete dnes velmi populární Tvoje tvář má známý hlas?

Před deseti lety mne zajímalo, jak taková soutěž funguje z druhé strany, ze strany účinkujících. Teď už to vím (smích) a spoléhám se na vlastní poctivou cestu. Mimochodem, když nemáte jako soutěžící připravenou vlastní cestu předem, soutěž vám nepomůže, neboť nemáte na co navázat, co nabídnout. Tvoje tvář má známý hlas mne zajímá z hlediska výzvy, kterou musí zpěváci ustát. Tato soutěž mě baví, protože je to vždy nejen pěvecká, ale také herecká výzva pro účinkující. Týden dřiny na dřeň.

Cestujete ráda?

Velmi. Nejradši pracovně. Zrovna na podzim jsme v posledních letech byli dvakrát s Bohemia Voice na malém turné v Indii. Zážitků bylo mnoho, dokonce jsme nahrávali píseň v Hindu jazyce s místní pěveckou hvězdou. Pro mne bylo jedním z headlinů pozvání Tary Gándhí, vnučky Mahátmi Gándhí, do její rezidence. A vůbec, zpívat pro indické publikum, které umí otevřít srdce a být v přítomnosti, byl zážitek. Zážitek na celý život.

Zpíváte jazz, šanson, v muzikálech, na vašich stránkách se dočteme, že jste prošla v hudbě punkem, folkem, nezávislou scénou 90. let a dalšími styly. Za jakou zpěvačku se vlastně považujete?

Já jsem zpěvačkou příběhů.

Jak to myslíte?

Od dětství mám schopnost si vnitřním hlasem, bez vědomého přičinění, prozpěvovat písně, které tématicky právě prožívám nebo brzy budu. Nejdřív jsem si myslela, že to je náhoda. Až do té doby, než jsem si uvědomila, že náhody neexistují a věci které se dějí, spolu souvisí. Začala jsem tedy tuto „intuici“ používat ve své tvorbě. Postupně tak vznikla dramaturgie většiny koncertů našeho vokálního kvarteta Bohemia Voice, které jsem před deseti lety založila. Čerpám z toho, co ke mně přichází a přestože se témata písní zdají neaktuální, většinou za pár měsíců, někdy let – jsou velmi aktuální. A to je pro mne zásadní. Zpívat o věcech, které mají hodnotu, smysl.

Vaše sólová deska je konečně na cestě…

Před třemi lety jsem tímto způsobem začala pracovat na vlastní desce „Ženský otisk“. V hlavě jsem si nastavila, že za dva roky bude vydaná i s videoklipy. A není to tak. Pokud si dáte záměr, otevřete se procesu tvoření, čas nemáte ve svých rukách. Ženská témata, jež jsou pilířem desky se mi stále v realitě dějí. Začala jsem té desce říkat „transformační“, neboť provází můj osobní proces velkých změn a pochopení.

To asi nebude moc veselá deska...

Jak se to vezme. Transformace je přerod. Uvědomění si svých stinných stránek, strachů, ale také odvahy vůbec do celého procesu neznáma vstoupit a neztratit se na cestě. Vystoupit z iluzí. V dávné mytologii symbolizuje transformaci bájný Fénix. Proto se také singl desky nazývá „Teď poznáte mé pravé já“. Píseň je o obrovské vnitřní ženské síle. Tato píseň je tady pro každou ženu, která potřebuje pomoc vstát z vlastních kolenou. Několik žen, které v mém okolí procházely velmi těžkými životními situacemi, nazvaly tu píseň mantrou. Pomáhala jim dolovat v sobě zbytky síly a jít dál. Víte, hudba je tady zdarma pro všechny, stejně jako příroda. Byla nám dána proto, aby léčila rány a povznášela.

Proč jste si na desku vybrala ženská témata?

Zajímavé je, že klíčem mé desky je singl „Teď poznáte mé pravé já“, který pro mne našel můj muž. Žádnou jinou píseň jsem si nevybrala. Jak jsem procházela bolavým procesem, ty písně přicházely ke mně. Proces byl vlastně dost masochistický, neboť mi ty písně přicházely několik měsíců předem, než jsem ta témata žila a já předem věděla, čím budu procházet. Na desce jsou písně: Mé rány pálí – v originále Lara Fabian „Je suis malade“, Teď poznáte mé pravé já, Lásko má, Končím s Tebou? Co mi dáš? Ale také inspirativní písně, které jsem nazpívala s orchestrem nebo hobojovým kvartetem jako například Růže kvetou dál, Imagine/What a Wonderful World, Černá kára a další.

Jak jsou pro vás důležité texty vs. hudba písně?

Hudba je tělo, text je duše a interpret je duch písně. Tato trojjedinost je celistvost. Ta u mě rozhoduje. Hudba vás zaujme, ale text osloví. Mě zajímá, odkud a kam se příběh vyvíjí. Mám velké štěstí, neboť úzce spolupracuji s fantastickou textařkou Šárkou Krejčí. Šárka mě zná lépe, než kdo jiný, včetně mých 13. komnat. Umí díky tomu vyjádřit mé nejniternější pocity. Je darem.

Naťukla jste „transformační proces“. Co byste poradila lidem, kteří v tuto chvíli mají pocit, že se jim hroutí svět, rozpadá rodina, práce, jsou v nejistotě...

Poradila bych jim, aby hledali souvislosti a našli si čas na sebe. Aby neukazovali jen prstem na druhého, ale uvědomili si, proč se do té situace dostali a také fakt, že změnit mohou jen sami sebe. A svojí změnou zapůsobit i na okolí. Poradila bych jim, aby rozklíčovali a rozpouštěli své nejniternější strachy a přiznali si pravdivě své negativní „temné“ stránky. To je to nejtěžší. Nikdo nechce před ostatními, a hlavně před sebou vypadat špatně. Je to bolavý, nutný proces. Doporučila bych jim pečlivou vnitřní práci. Meditace, cvičení, masáže, aromaterapii, léčbu ladičkami, muzikoterapii a tři věci, které nic nestojí a proto jim společnost nedává správnou hodnotu. Je to hudba, která lahodí vašemu srdci a uklidní vás, ticho a příroda s živly. Sedět pod švestkou na lavičce, rozjímat a cítit vítr ve vlasech je největší lék.

Kde Vás mohou lidé v nejbližší době vidět?

Nejbližší koncert zvaný „Narozeninová rovnodennost“ nás čeká již tuto sobotu 23. září od 20 hodin. Uskuteční se při svíčkách s videoprojekcí v mystickém nedostavěném chrámu Panny Marie v Panenském Týnci. Ve čtyřhlase Bohemia Voice zazní filmové melodie Ennia Morriconeho, Hanse Zimmera, a dalších. 28. září pak budeme s Bohemia Voice doprovázet ceremoniál Předávání Stříbrných medailí předsedy senátu. V říjnu nás čeká i koncert při předávání cen města Mohelnice a následně vánoční a novoroční koncerty po celé republice.

Tyto slavnostní ceremoniály máme rádi. Interpretujeme česky ve čtyřhlase písně Andrea Bocelliho, filmové melodie Morriconeho, Zimmera a děláme vlastní pocty českým patronům. Jsme šťastni, že žijeme v tak krásné české zemi. Na léto příštího roku chystáme s Bohemia Voice koncertní turné při svíčkách na významných českých místech, složené z filmových a inspirativních písní. Svůj osobní koncert plný příběhů chystám v Praze na začátek listopadu, na našem webu i sociálních sítích budou informace včas.

VIDEO: Elin - Mé rány pálí (2023):