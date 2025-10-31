Svatbu v Hobitíně narušil skutečný Frodo. Elijah Wood šokoval novomanžele

Elijah Wood (44), který se celosvětově proslavil díky roli Froda Pytlíka z triologie Pán prstenů, se stal nečekaným hostem svatby v Hobitíně na Novém Zélandu. Dvojice australských filmových fanoušků zde pořádala veselku v hobitím stylu. Herec byl zrovna přítomen na místě natáčení a napadlo ho, že svatbu dvou filmových nadšenců udělá nezapomenutelným okamžikem jejich života.

Elijah Wood se na svatbě zjevil naprosto nečekaně. Filmová hvězda vystoupila během obřadu ze skupinky hostů a postavila se na konec svatební uličky.

Fiktivní městečko na Novém Zélandu, které se objevilo ve filmové sérii Pán prstenů, si připomnělo výročí dvaceti let od uvedení prvního dílu do kin.
Elijah Wood (Frodo Pytlík) v hlavní roli filmového zpracování Společenstva prstenu
Původně to byla jen salaš s ovcemi, ale po natáčení trilogie Hobit se pětihektarový areál dočkal razantní proměny. Nyní slouží jako přírodní hotel, nabízející přespání v devětatřiceti norách, prohlídku filmových kulis nebo posezení v hostinci U Zeleného draka.
Nevěsta Jessica i ženich Sharik byli překvapeni a nadšeni. Když před sebou viděli představitele Froda Pytlíka, oba nevěřícně zvolali: „Ach můj bože!“ Herec dorazil v civilu, měl na sobě bundu, džíny a tenisky, což ostře kontrastovalo s hobitími kostýmy svatebních hostů.

„To je úžasné! Všichni jsou tu oblečeni jako hobiti,“ smál se spolu s novomanželi nadšený Wood. Zapózoval s ženichem a nevěstou fotografům, ti mu pak poděkovali za to, že přišel na jejich svatbu.

Video ze setkání se okamžitě stalo virálním poté, co jej sdílel oficiální účet Hobitínu (Hobbiton) na TikToku. Fanoušci po celém světě si pochvalují, že Wood působil „naprosto autenticky, pokorně a mile – přesně jako Frodo“.

Podle manažera Hobitína, Shaynea Forresta, šlo o vůbec první případ, kdy herec z Pána prstenů náhodně „vpadl“ na svatební obřad na tomto místě. „Byla to náhoda, bylo to opravdu skvělé. Nikdo o jeho návštěvě předem nevěděl,“ uvedl.

OBRAZEM: Ve stopách Jednoho prstenu projdete celý Nový Zéland

Pán prstenů je epická fantasy filmová trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle slavných knih spisovatele J. R. R. Tolkiena. Filmy vznikly na Novém Zélandu v letech 2001–2003 a patří k divácky nejúspěšnějším a nejoblíbenějším filmovým projektům všech dob. Filmová triologie Hobit byla natočena v letech 2012 až 2014, je prequelem trilogie Pán Prstenů.

Hobbiton je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Novém Zélandu. Místo, kde se malebná vesnička nachází, najdou fanoušci přibližně 180 kilometrů od Aucklandu. Do vesničky ležící hluboko mezi kopci a loukami vozí turisty speciální hobití autobus, který vyráží z i-SITE centra ve městě Matamata. Cesta trvá přibližně dvacet minut a průvodce během ní vypráví zábavné historky z natáčení.

Herec Elijah Wood se loni v tichosti oženil s dánskou filmovou producentkou Mette-Marie Kongsvedovou. Podle zahraničních médií se svatba konala na Silvestra ve Švédsku a zúčastnilo se jí přibližně 80 blízkých přátel a rodinných příslušníků.

Pár je spolu oficiálně sedmým rokem, mají dvě děti – syna narozeného v roce 2019 a dceru, která přišla na svět v roce 2022. Oba manželé si své soukromí a informace o osobním životě dlouhodobě pečlivě chrání před veřejností a bulvárem. Elijah Wood potvrdil manželství až v roce 2025, kdy během jednoho z podcastových rozhovorů poprvé promluvil o partnerce jako o „své ženě“.

