Syn zpěvačky Cher se předávkoval a leží v nemocnici. S drogami začal už jako dítě

Osmačtyřicetiletý Elijah je synem Cher a jejího zesnulého manžela Gregga Allmana. Podle zdrojů z okolí rodiny je Elijah „stále v nemocnici a dostává tu nejlepší možnou péči“. Není však známo, jakými drogami konkrétně se syn zpěvačky předávkoval.

Cher se svými dětmi v roce 1988. Z dcery Chastity se později stal syn Chaz a syn Elijah (vlevo) celý život bojuje se závislostí na drogách.

Zdroje rovněž uvedly, že Cher dělá vše, co je v jejích silách, aby mu zajistila potřebnou pomoc a že její jedinou starostí je v tuto chvíli synovo zdraví a bezpečí.

Zpěvačka je také matkou šestapadesátiletého syna Chaze Bona (dříve dcera Chastity), jehož otcem byl zpěvák Sonny Bono.

V posledních letech se Cher snažila dosáhnout soudního opatrovnictví nad Elijahovým životem. Na konci minulého roku však případ stáhla poté, co se s Elijahem dohodli. Žádost o dočasné opatrovnictví soud zamítl.

Soudkyně Jessica Uzcateguiová odmítla Cher jmenovat opatrovníkem s tím, že její právníci Elijaha o soudním řízení dostatečně neinformovali a odmítli mu sdělit důvěrné informace o jeho případu.

Podle soudních dokumentů Cher uvedla, že se obávala, že její syn by nemusel přežít další rok života. Její právníci argumentovali tím, že Elijah trpí schizoafektivní poruchou a byl v posledním roce několikrát umístěn do právního ustanovení v Kalifornii, které umožňuje nedobrovolnou psychiatrickou hospitalizaci na dvaasedmdesát hodin.

Schizoafektivní porucha označuje poruchu duševního zdraví, která je charakterizována kombinovaným projevem psychotických symptomů, jako jsou bludy nebo halucinace a symptomy poruch nálady, jako je deprese nebo mánie.

Soudce návrh zamítl s odůvodněním, že Elijah spravoval své finance, má byt a zůstal bez drog po doložení několika negativních testů na návykové látky. Soud zároveň rozhodl, že nebyly předloženy dostatečné důkazy pro dočasné opatrovnictví a že tvrzení obou stran vycházela převážně z obav a hypotetických scénářů.

Elijah v minulosti přiznal, že s drogami začal už ve věku jedenácti let a několikrát se ocitl na hranici smrti. V roce 2014 řekl v rozhovoru pro Entertainment Tonight: „Měl jsem několik momentů na hranici života a smrti a chvíle, kdy jsem skutečně cítil, že zemřu. Vždycky jsem si myslel, že to mám pod kontrolou, ale člověk to nikdy opravdu nemůže říct.“