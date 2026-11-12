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Summer z Pobřežní hlídky ukázala, jak vypadá její tělo po boji s rakovinou
„Jsem stoprocentní samoživitelka. Jedna z mých dcer je už dospělá, takže je velmi samostatná a vede si skvěle, ale doma mám ještě jednu dospívající dceru,“ popsala Eggertová pro Fox News s tím, že náklady na domácnost musí skloubit s náklady na léčbu a přitom nemá příjem.
„V mé profesi jsem se nemohla zavázat k účasti na žádné produkci, protože budu podstupovat léčbu a střídat pobyt v léčebně s pobytem doma… alespoň tři až pět dní v týdnu. Není to práce, kterou bych mohla dělat z domova,“ vysvětlila s tím, že ale účty nepřestanou přicházet.
„A teenageři pořád něco potřebují. A život vyžaduje různé věci a auto pořád potřebuje benzín, a prostě všechno,“ uvedla.
Nezbylo jí tedy nic jiného než požádat o pomoc. Naštěstí má kolem sebe komunitu lidí, kteří jí v těžkém období podali pomocnou ruku.
„Opravdu si musíte najít svou komunitu a musíte se naučit bez obav požádat o pomoc nebo se zeptat ostatních, jak to dělají, a získat tak tipy, triky a prostě všechny informace, které se vám podaří sehnat,“ říká Eggertová.
Rakovinu prsu jí diagnostikovali v roce 2023. Od té doby podstoupila oboustrannou mastektomii a následnou rekonstrukci obou prsou a letos v lednu si nechala vzít i dělohu, protože testy ukázaly známky rakoviny i tam.
Jedna z jejích kamarádek pro ni na začátku nemoci založila sbírku na GoFundMe, aby měla na všechny lékařské výdaje.
Herečka je v poslední době v lepším zdravotním stavu. Každý měsíc jezdí na kontrolu a poslední testy byly čisté.