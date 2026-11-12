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Summer z Pobřežní hlídky má finanční potíže. Rakovina ji připravila o příjmy

Autor:
  10:30
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Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989) | foto: © NBC

Nicole Eggertová (květen 2026)
Nicole Eggertová shodila kila navíc (15. února 2013).
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Nicole Eggertová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
24 fotografií
Hvězda seriálu Pobřežní hlídka Nicole Eggertová (54) přiznala, že se kvůli léčbě rakoviny ocitla v tíživé finanční situaci. Kromě výdajů na léčbu musí živit i svou dospívající dceru a kvůli nemoci se ocitla bez příjmu.

Summer z Pobřežní hlídky ukázala, jak vypadá její tělo po boji s rakovinou

„Jsem stoprocentní samoživitelka. Jedna z mých dcer je už dospělá, takže je velmi samostatná a vede si skvěle, ale doma mám ještě jednu dospívající dceru,“ popsala Eggertová pro Fox News s tím, že náklady na domácnost musí skloubit s náklady na léčbu a přitom nemá příjem.

„V mé profesi jsem se nemohla zavázat k účasti na žádné produkci, protože budu podstupovat léčbu a střídat pobyt v léčebně s pobytem doma… alespoň tři až pět dní v týdnu. Není to práce, kterou bych mohla dělat z domova,“ vysvětlila s tím, že ale účty nepřestanou přicházet.

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Nicole Eggertová (květen 2026)
Nicole Eggertová shodila kila navíc (15. února 2013).
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
24 fotografií

„A teenageři pořád něco potřebují. A život vyžaduje různé věci a auto pořád potřebuje benzín, a prostě všechno,“ uvedla.

Nezbylo jí tedy nic jiného než požádat o pomoc. Naštěstí má kolem sebe komunitu lidí, kteří jí v těžkém období podali pomocnou ruku.

„Opravdu si musíte najít svou komunitu a musíte se naučit bez obav požádat o pomoc nebo se zeptat ostatních, jak to dělají, a získat tak tipy, triky a prostě všechny informace, které se vám podaří sehnat,“ říká Eggertová.

_nicole_eggert

We can give in to our fear and anxiety, or we can surrender to this great mystery with courage
What a journey
Test results showed early signs of more cancer
I am grateful to my doctors for keeping such a close eye on me
Full Hysterectomy eliminates at least 7 different types of cancers
#hysterectomy #breastcancer #uterinecancer #getscreened #cancerawareness

18. března 2026 v 18:34, příspěvek archivován: 10. listopadu 2026 v 13:45
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Rakovinu prsu jí diagnostikovali v roce 2023. Od té doby podstoupila oboustrannou mastektomii a následnou rekonstrukci obou prsou a letos v lednu si nechala vzít i dělohu, protože testy ukázaly známky rakoviny i tam.

Jedna z jejích kamarádek pro ni na začátku nemoci založila sbírku na GoFundMe, aby měla na všechny lékařské výdaje.

Herečka je v poslední době v lepším zdravotním stavu. Každý měsíc jezdí na kontrolu a poslední testy byly čisté.

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