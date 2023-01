Herec Edward Norton zjistil, že je přímým potomkem Pocahontas

V jedné z epizod pořadu stanice PBS s názvem Finding Your Roots (Najdi své kořeny), který se zabývá rodokmenem slavných hvězd, se objevil i Edward Norton. Herec byl překvapen, když se dozvěděl, že je přímým potomkem indiánky Pocahontas, která měla velký vliv na americkou historii a byla spojena s koloniální osadou Jamestown ve Virginii. Stala se také hrdinkou disneyovky Pocahontas.

„Toto jde asi tak daleko do minulosti, jak je to jen možné, pokud nejste Viking,“ řekl herec po zjištění informace a dodal: „Díky tomu si uvědomíte, jak malým kouskem v příběhu lidstva jste.“

Norton má být přímým potomkem Pocahontas díky jejímu sňatku s plantážníkem tabáku Johnem Rolfem, který se uskutečnil v roce 1614. O tři roky později, v roce 1617, údajně zemřela.

Moderátor pořadu, harvardský profesor Henry Louis Gates, dále informoval Nortona, že jeho předkové v minulosti vlastnili černošskou rodinu, kterou využívali jako otroky. Podle deníku Metro herci ukázal fotografii manželů a jejich pěti dcer, z nichž nejstarší bylo teprve deset let. Norton přiznal, že v něm zjištění zanechalo nepříjemný pocit. „Není to soud nad vámi a vaším vlastním životem, ale je to soud nad dějinami této země. Je třeba to především uznat a pak se s tím poprat,“ prohlásil herec.