Zemřela známá česká riggerka Edna. Věnovala se intimnímu svazování

„Odcházení. Nedílná součást života. Někdy však přijde příliš rychle. Rychleji, než bychom chtěli – alespoň tak nám to připadá, protože si přejeme, aby tu ten druhý zůstal déle,“ začalo svůj příspěvek na Instagramu pražské tetovací a piercingové studio Hell.

„S nejtěžším srdcem musíme oznámit, že nás opustila Edna, královna českého shibari. Odešla, ale její odkaz zůstává. Zanechala za sebou stopu, po které kráčíme my všichni. Naučila nás, že krása shibari je v upřímnosti, vzájemné toleranci, lásce a důvěře. Děkujeme za to,“ končí text.

K odchodu Edny se vyjádřila mimo jiné i Nina Špitálníková, koreanistka, odbornice na KLDR, spisovatelka a vyznavačka umění shibari.

„Sedím tady pod bambusem, který jsi mi uvázala. V ruce držím naše provazy – provazy, které by, kdyby mohly mluvit, vyprávěly dlouhý a krásný příběh. Příběh o tom, jak jsme se před deseti lety potkaly a jak nám to změnilo život,“ píše.

„Vyprávěly by o hluboké lásce a respektu. O těch nejniternějších pocitech, které jsme dokázaly cítit jen my dvě. O bolesti, která se přeměnila ve vášeň. A o dvou holkách, které se rozhodly ukázat České republice, co je shibari – a že se nám to povedlo,“ dodala.

Riggerka (člověk, který se věnuje svazování) Edna se bondáži věnovala přes dvanáct let. Říkala o sobě, že je sadistka a nestydí se za to. Pracovala s provazy, řetězy, dráty či hedvábnými punčochami.

„Jsem vizuální gurmán. Ženské tělo je v provazech ještě krásnější,“ řekla v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas a pokračovala, že od smrti její matky, která spáchala sebevraždu a které nikdy neodpustila, nechtěla žít nadále ve lži.

Bondáž shibari je v Japonsku součástí tradiční kultury. V minulosti se tato technika svazování využívala jako způsob veřejného trestání provinilců, v 19. století pak pronikla i do lidového divadla. Umělecký projev v shibari klade důraz na odhalování hluboko skrytých emocí.

Na rozdíl od klasické BDSM bondáže je v shibari důležitý proces a provedení vázání, zatímco v bondáži je důležité spíš to, co máte na sobě uvázáno. „V shibari se snažíme vytvořit v provazech svázané lidské sochy,“ vysvětlil rigger Jakub Šesták známý pod pseudonymem GNBY.