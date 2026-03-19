Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová se vzali v roce 2019. Zpěvákově choti v únoru 2022 objevili nádor na paži. Byla v šestém měsíci těhotenství s jejich druhou dcerou Jupiter. „Den, kdy mi Cherry zavolala a řekla, že má rakovinu, byl pravděpodobně jeden z nejhorších dnů,“ zavzpomínal zpěvák s tím, že ve stejné době navíc přišel o blízké přátele.
„Byl to pravděpodobně nejhorší týden, protože v tom týdnu zemřel i Jamal a pak jsme se hned pustili do soudního řízení. A pak zemřel Shane,“ dodal Sheeran s odkazem na smrt svých přátel Jamala Edwardse a Shanea Warnea. Zpěvák tehdy zároveň řešil soudní spor kvůli své písni Shape Of You, přičemž čelil obvinění z plagiátorství.
Jeho manželka mohla na operaci až po porodu. Nyní se jí daří dobře. „Byla v té době těhotná, takže to bylo složité. Operaci k odstranění nádoru podstoupila poté, co porodila naše druhé dítě. Naštěstí, klepu na dřevo, je úplně v pořádku,“ řekl.
Sheeran o náročném období hovořil v podcastu Friends Keep Secrets s Bennym Blancem, Lil Dickym a Kristin Batalucco. Když Cherry poprvé vyhledala lékařskou pomoc, lékař jí zpočátku řekl, že „to vypadá opravdu špatně“ a že má rakovinu. Lékaři navíc tvrdili, že neexistuje žádná léčba, která by byla slučitelná s jejím těhotenstvím.
Po dalších testech se však ukázalo, že je nádor mnohem méně závažný, než původně lékaři předpokládali, a že operaci bude možné provést po narození dcery Jupiter. „Byla to ta nejúžasnější zpráva. Málem jsem se pozvracela, když nám chirurg řekl, že můžeme počkat až do konce těhotenství, než nádor odstraní. Nemuseli jsme se bát, že budeme muset dítě porodit předčasně,“ uvedla Cherry v Edově dokumentu na Disney+.
Promluvila také o svém aktuálním zdravotním stavu. „Včera jsem měla kontrolní vyšetření paže, aby zjistili, jestli se nádor nevrátil. V autě jsme mlčeli, protože jsme se báli, že to dopadne špatně,“ vysvětlila maminka dcer Lyry a Jupiter. „Bylo to velmi silné vrátit se do stejné místnosti, kde na začátku roku nebyly zprávy tak pozitivní. Chirurg se podíval na snímky a všechno vypadá dobře. Lymfatické uzliny se úplně uklidnily. Bylo to úžasné. Pro nás to bylo obrovské,“ dodala.