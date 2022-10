Sheeran se opět zpovídá z plagiátorství, viní ho z okopírování Marvina Gaye

Žalobu podala už v roce 2018 společnost Structured Asset Sales, která získala část pozůstalosti Eda Townsenda, jenž se na tvorbě skladby Let’s Get It On v roce 1973 podílel.

Sheeranovi právníci tvrdili, že prvky, které jsou v obou písních podobné, nejsou natolik jedinečné, aby se na ně vůbec vztahovala autorská práva.

Jako příklad další sporné skladby uvedli například Since I Lost My Baby od skupiny The Temptations.

Americký okresní soudce Louis Stanton však tento týden rozhodl, že Sheeran bude muset čelit porotě složené z několika znalců.

„Neexistuje jednoznačné pravidlo, že kombinace dvou nechráněných prvků je nedostatečně početná, aby tvořila originální dílo. Dílo může být chráněno autorským právem, i když se jedná pouze o kompilaci nechráněných prvků,“ míní soudce Stanton.

Občanskoprávní soudní řízení se bude konat na Manhattanu, datum zatím nebylo stanoveno.

Není to poprvé, co Sheeran musí kvůli plagiátorství k soudu. Z okopírování svého hitu z roku 2017 Shape of You byl ale letos v dubnu zproštěn obvinění.

Znalci posuzovali, zda v refrénu písně opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O’Donoghue.

Sheeran se u soudu bránil tím, že píseň Oh Why nikdy neslyšel a podobnost refrénu s jeho hitem Shape of You je čistě náhodná.

Plagiátorství se v hudbě těžko dokazuje. Většina sporů se k soudu nedostane; autoři se často domluví na mimosoudním vyrovnáním, případně přiznání podílu na autorství. Mnohdy ale spor znamená mnoho let soudních tahanic.

Ed Sheeran, britský zpěvák s irskými kořeny, je známý hity jako Shape of You, Thinking Out Loud nebo Bad Habits. V roce 2019 se jeho Divide Tour stalo nejvýdělečnějším turné všech dob a překonalo rekord kapely U2.