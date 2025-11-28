Jestli potřebujete obsadit chlapa, který spíš jedná, než mluví, jestli hledáte do týmu poctivého dříče a zároveň chcete někoho o generaci mladšího, než je Clint Eastwood, zákonitě se ve vašem hledáčku ocitne Ed Harris. Ani se nechce věřit, že na počátku jeho kariéry přešlapoval před diváky pravý opak tvrdých, rozhodných a nesmlouvavých mužů. „Byl jsem zakřiknuté a stydlivé dítě a trvalo mi dost dlouho, než jsem z toho vyrostl,“ přiznal rodák z New Jersey.
Zjistil jsem, že je pro mě velmi uklidňující pracovat rukama. Udržuje vás to v přítomném okamžiku.