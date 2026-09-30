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Dylan Sprouse a Barbara Palvinová mají dceru. Oznámili to roztomilým snímkem

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  9:35
Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu...

Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu Parallel Tales (Cannes, 14. května 2026) | foto: AP

Modelka Barbara Palvinová v plavkové módní kampani
Modelka Barbara Palvin v nové kampani na plavky Calzedonia
Modelka Barbara Palvin v nové kampani na plavky Calzedonia
Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu...
32 fotografií
Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) přivítali na svět dceru už na začátku září. Svým sledujícím to oznámili až o tři týdny později, když ji oblékli do dresu svého oblíbeného týmu Dodgers, aby s nimi poprvé v životě sledovala baseball.

Modelka Barbara Palvinová a Dylan Sprouse čekají první dítě, zazářili v Cannes

Snímek rodinky sledující baseball doplnili popiskem „Letos jsme Labor Day vzali doslova.“ Labor Day je Svátek práce, ale labor znamená anglicky i porod. Rodiče tak ozřejmili, že se jim dcera narodila už 7. září.

Těhotenství oznámil pár v květnu poté, co se modelka na filmovém festivalu v Cannes prošla v modrých šatech s výrazným střihem pod prsy, který nechal vyniknout její rostoucí bříško. Zveřejnili potom fotku z ultrazvuku.

realbarbarapalvin

We took Labor Day literally this year

28. září 2026 v 22:51, příspěvek archivován: 30. září 2026 v 8:50
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Palvinová a Sprouse tvoří pár už osm let. V roce 2022 se zasnoubili a o rok později byla svatba v Maďarsku. Tři roky po svatbě se jim narodila holčička, jejíž jméno zatím neprozradili.

Barbara Palvinová se prosadila ve světě vysoké módy i komerčních kampaní. Spolupracovala s luxusními značkami jako Chanel, Armani Beauty nebo Prada a objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle či Harper’s Bazaar. Velkou popularitu získala také jako jedna z modelek značky Victoria’s Secret, jejímž oficiálním „Andílkem“ se stala v roce 2019.

Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu Parallel Tales (Cannes, 14. května 2026)
Modelka Barbara Palvinová v plavkové módní kampani
Modelka Barbara Palvin v nové kampani na plavky Calzedonia
Modelka Barbara Palvin v nové kampani na plavky Calzedonia
32 fotografií

Dylan Sprouse se proslavil už jako dítě společně se svým dvojčetem Colem Sprousem. Největší popularitu mu přinesl disneyovský seriál The Suite Life of Zack & Cody (Sladký život Zacka a Codyho). Později se objevil i v dalších filmech a seriálech, zároveň se ale věnoval podnikání, spoluzaložil například brooklynský podnik All-Wise Meadery zaměřený na výrobu medoviny.

15. května 2026
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