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Modelka Barbara Palvinová a Dylan Sprouse čekají první dítě, zazářili v Cannes
Snímek rodinky sledující baseball doplnili popiskem „Letos jsme Labor Day vzali doslova.“ Labor Day je Svátek práce, ale labor znamená anglicky i porod. Rodiče tak ozřejmili, že se jim dcera narodila už 7. září.
Těhotenství oznámil pár v květnu poté, co se modelka na filmovém festivalu v Cannes prošla v modrých šatech s výrazným střihem pod prsy, který nechal vyniknout její rostoucí bříško. Zveřejnili potom fotku z ultrazvuku.
Palvinová a Sprouse tvoří pár už osm let. V roce 2022 se zasnoubili a o rok později byla svatba v Maďarsku. Tři roky po svatbě se jim narodila holčička, jejíž jméno zatím neprozradili.
Barbara Palvinová se prosadila ve světě vysoké módy i komerčních kampaní. Spolupracovala s luxusními značkami jako Chanel, Armani Beauty nebo Prada a objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle či Harper’s Bazaar. Velkou popularitu získala také jako jedna z modelek značky Victoria’s Secret, jejímž oficiálním „Andílkem“ se stala v roce 2019.
Dylan Sprouse se proslavil už jako dítě společně se svým dvojčetem Colem Sprousem. Největší popularitu mu přinesl disneyovský seriál The Suite Life of Zack & Cody (Sladký život Zacka a Codyho). Později se objevil i v dalších filmech a seriálech, zároveň se ale věnoval podnikání, spoluzaložil například brooklynský podnik All-Wise Meadery zaměřený na výrobu medoviny.
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15. května 2026