„Je to někdo velmi výjimečný. Vlastně je to několik výjimečných mužů. I ve svých 88 letech mám kamarády s výhodami, nemohu si na nic stěžovat,“ říká Dyan Cannonová.

Herečka, která má za sebou více než šest desetiletí ve světlech reflektorů, se na předávání cen Hollywood Beauty Awards rozpovídala o svém současném životě i dávné minulosti – konkrétně o vztahu se slavným americkým moderátorem Johnnym Carsonem.

„Zemřel sice před dvaceti lety, ale slyším o něm neustále. V televizi totiž pořád opakují různé staré pořady, které moderoval. Pořád ho pouštějí. A mně to vlastně nevadí.“

Cary Grant s manželkou Dyan Cannonovou a jejich dcerou Jennifer (15. července 1966)

Ve speciálu stanice CBS s názvem The Hidden Side of Johnny Carson (Odvrácená strana Johnnyho Carsona) byla zmíněna i ona. „V jednom z jeho pořadů jsem ho v roli hosta pěkně vyvedla z míry, to se mi moc líbilo,“ svěřila se s pobaveným úsměvem.

Na otázku, zda jejich vztah byl veřejně známý, odpověděla: „Bylo to tajné. Velký tajný románek. Líbilo se mu to. Miloval to. Chodili jsme do restaurací a oni kvůli němu zavírali celý podnik, abychom mohli mít soukromí a nikdo o nás nevěděl.“

Dyan Cannonová má za sebou kromě bohatého milostného života i mnoho hereckých úspěchů. Získala například nominaci na Oscara za film Bob & Carol & Ted & Alice a sklidila úspěch za televizní seriály jako Ally McBealová, kde hrála Metlu – soudkyni a přítelkyni Richarda Fishe (Greg Germann).

Prvním manželem hollywoodské hvězdy byl slavný herec Cary Grant, s nímž má dceru Jennifer. Později byla provdaná za právníka Stanleyho Fimberga.

I dva roky před devadesátkou má Dyan jasno. Život ještě zdaleka nekončí. „Poznala jsem spoustu výjimečných mužů. A bude jich ještě mnohem víc,“ dodala optimisticky.