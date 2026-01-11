Jako vejce vejci. Dwayne „The Rock“ Johnson ukázal svou dceru, wrestlerku Avu

Autor:
Dwayne Johnson (53) opět upoutal pozornost fanoušků po celém světě, tentokrát však ne kvůli novému filmu nebo motivačnímu vzkazu z posilovny. Na sociálních sítích sdílel snímky, na nichž se objevil po boku své nejstarší dcery Avy Raine (24) a okamžitě následovala smršť reakcí. Podoba dcery a otce je totiž velmi výrazná.
Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)

Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025) | foto: ČTK

Wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)
Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)
Dwayne Johnson známý také jako Rock se svou nejstarší dcerou Simone před...
Dwayne Johnson na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
67 fotografií

Simone Alexandra Garcia Johnsonová se narodila 14. srpna 2001 na Floridě a už delší dobu si pod přezdívkou Ava Raine razí vlastní cestu ve světě wrestlingu a zábavního průmyslu. Žena, jejíž otec Dwayne, dědeček Rocky Johnson i pradědeček Peter Maivia jsou legendami wrestlingu, působí stejně jako (kdysi) oni v organizaci dnes známé jako WWE.

avawwe_

you don’t get to reject the schism & just walk away

9. listopadu 2022 v 14:22, příspěvek archivován: 7. ledna 2026 v 11:40
oblíbit odpovědět uložit

Přestože se snaží být sama za sebe a nechce být vnímána jen jako dcera slavného otce, společné rysy se zkrátka přehlédnout nedají. Fanoušci si všimli stejného úsměvu, tvaru obličeje i sebevědomého pohledu, který je pro oba typický.

Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)
Wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)
Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)
Dwayne Johnson známý také jako Rock se svou nejstarší dcerou Simone před klasickým stromkem v tónech zlaté a červené.
67 fotografií

Pozornost přitáhl v uplynulých měsících také jejich společný příchod na londýnskou premiéru filmu The Smashing Machine. Na červeném koberci se otec s dcerou objevili bok po boku a působili jako sehraná dvojice. Johnson zvolil elegantní námořnicky modrý oblek, zatímco Ava vsadila na černé šaty s jemnými květinovými detaily, které přirozeně podtrhly její osobitý styl.

Dwayne Johnson se dlouhodobě netají tím, jak moc důležitá je pro něj rodina. V rozhovorech opakovaně zdůrazňuje, že jeho nejzásadnější životní rolí není role akčního hrdiny, ale právě role otce. Společné vystoupení s Avou tak fanoušci vnímají jako další důkaz jeho upřímné hrdosti na dceru, která kráčí v jeho šlépějích.

Dwayne Douglas Johnson, známý především pod přezdívkou The Rock, je americký herec, producent a bývalý profesionální wrestler, který se stal jednou z nejvýraznějších a nejúspěšnějších postav současného Hollywoodu.

Miliardář Richard Chlad ukázal dceru a promluvil o své lásce k rychlým autům

Narodil se 2. května 1972 v Haywardu v Kalifornii do rodiny s bohatou wrestlingovou tradicí, což ho předurčilo k životu ve sportu a showbyznysu. Původně se však věnoval fotbalu, hrál na univerzitní úrovni, než se rozhodl pro kariéru ve WWE.

Jeho wrestlingová kariéra začala v roce 1996, kdy debutoval ve World Wrestling Federation (WWF, dnes WWE). Pod přezdívkou The Rock se stal jednou z největších wrestlingových ikon 90. let. Jeho charisma, píle a schopnost bavit publikum mu vynesly nejen titul šampiona, ale i následný rychlý přechod do filmového světa.

„The Rock“ slaví osmé vítězství v zápase o WWE Championship na akci Royal Rumble (2013).

Herecká kariéra Dwaynea Johnsona je velmi pestrá a zahrnuje některé z nejúspěšnějších akčních a dobrodružných filmů posledních dvou dekád. Mezi jeho nejznámější snímky patří série Rychle a zběsile (Fast & Furious), kde hraje postavu policisty Lukea Hobbse, dále akční filmy jako San Andreas, Jumanji: Vítejte v džungli a Hobbs & Shaw.

Kromě filmového a wrestlingového světa se trojnásobný otec Dwayne Johnson věnuje i podnikání a mnoha charitativním projektům, a to zejména ve prospěch dětí a rodin.

Johnson byl v letech 1997 až 2007 ženatý s podnikatelkou a producentkou Dany Garciou, se kterou má dceru Simone „Avu Raine“ Johnsonovou. Po rozvodu zůstali v pracovním kontaktu, vedou spolu produkční společnost a Dany se podílí na mnoha jeho filmových projektech.

Od roku 2007 je Johnson v dlouhodobém vztahu se zpěvačkou Lauren Hashianovou, kterou si vzal v roce 2019. Mají spolu dvě dcery, Jasmine Liu, která letos oslaví patnáctiny a sedmiletou Tianu Giu.

Vstoupit do diskuse

Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Jako vejce vejci. Dwayne „The Rock“ Johnson ukázal svou dceru, wrestlerku Avu

Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)

Dwayne Johnson (53) opět upoutal pozornost fanoušků po celém světě, tentokrát však ne kvůli novému filmu nebo motivačnímu vzkazu z posilovny. Na sociálních sítích sdílel snímky, na nichž se objevil...

11. ledna 2026

Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný, říká herec Vladimír Polívka

Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s...

Vladimír Polívka (36) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o natáčení nové romantické komedie Dokonalý den, spolupráci s koordinátorkou intimity i o tom, zda je jakožto herec vůbec schopný konzumovat...

11. ledna 2026

Deset let od smrti. Bowie inspiroval miliony fanoušků, posouval hranice v hudbě i módě

Iman a David Bowie (New York, 1993)

Původně saxofonista a mim David Bowie (†69) se díky své vášni pro experimentování stal průkopníkem nových hudebních žánrů, především glam rocku. A to vždy v jedinečném a nadčasovém módním stylu....

10. ledna 2026  14:04

Princezna Kate vzala miliony fanoušků na procházku. V emocích mluví o rozjímání

Princezna Kate oslavila 44. narozeniny. (9. ledna 2026)

Princezna z Walesu Kate oslavila v pátek 9. ledna své čtyřiačtyřicáté narozeniny. U příležitosti tohoto dne zveřejnila video s intimním a velmi osobním vzkazem, v němž se otevřeně vrací ke své cestě...

10. ledna 2026  12:19

Funguji jen díky šestiletému synovi, je mi bolavě smutno, přiznává vdova Hezucká

Nikola Hezucká s rodinou a kamarádkami po pohřbu Patrika Hezuckého (Praha, 12....

Nikola Hezucká (36) prožívá po odchodu manžela Patrika Hezuckého (†55) psychicky velmi náročné období. Známý moderátor zemřel začátkem prosince a teprve šestiletý syn Oliver tak trávil vánoční svátky...

10. ledna 2026  9:09

Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních...

„Je to samozřejmě inspirativní, ale nedokážu přesně říct v čem,“ říká Ivan Hubač (72) o svém vztahu k Veronice Žilkové (64), jenž by se mohl odrazit i v jeho práci na scénáři k celovečernímu filmu o...

10. ledna 2026

Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František...

Na Františka Kinského (78) v roli průvodce se mohou diváci těšit i v nové čtvrté sérii pořadu Modrá krev, který představí deset šlechtických rodů. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po...

10. ledna 2026

Opět Markovičem. Poprvé se ostatní řídili podle mě, neužíval jsem si to, líčí Lněnička

Premium
Petr Lněnička. Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v...

Seděli jsme v rohu maličké kavárny a povídali si o úspěšném kriminálním seriálu Metoda Markovič, jehož druhá série s podtitulem Straka právě přichází na obrazovky. Když už se téma zdálo být...

9. ledna 2026

Svým pohádkám říkám vydírací, herecký svět se mi uzavřel, říká Marie Doležalová

Premium
„Mně je v tom dětském světě dobře. Děti jsou upřímné, všechno řeknou na rovinu,...

Byla úspěšnou herečkou a blogerkou, triumfovala i ve StarDance, ale dnes je Marie Doležalová hlavně maminkou na plný úvazek, která si ve volném čase odskakuje ke psaní.

9. ledna 2026

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

9. ledna 2026  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trávníček má za sebou operaci srdce a leží na JIP. Znovu se narodil, uvedla manželka

Monika a Pavel Trávníčkovi na natáčení pořadu Malé Vánoce Magdy Malé, Praha,...

Herec Pavel Trávníček (75) tento týden úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce v Nemocnici na Homolce. „Manžel se znovu narodil a moc ráda bych poděkovala za záchranu našeho věčného prince,“...

9. ledna 2026  12:10

Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)

Psala hry, na svém kontě má účinkování v několika seriálech. Z konzervatoře ale odešla a spíše než dráze herečky se nyní Sofie Höppnerová (21) věnuje tanci. Dcera herečky Ivany Jirešové vystupuje v...

9. ledna 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.