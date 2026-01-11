Jako vejce vejci. Dwayne „The Rock“ Johnson ukázal svou dceru, wrestlerku Avu

Simone Alexandra Garcia Johnsonová se narodila 14. srpna 2001 na Floridě a už delší dobu si pod přezdívkou Ava Raine razí vlastní cestu ve světě wrestlingu a zábavního průmyslu. Žena, jejíž otec Dwayne, dědeček Rocky Johnson i pradědeček Peter Maivia jsou legendami wrestlingu, působí stejně jako (kdysi) oni v organizaci dnes známé jako WWE.
Přestože se snaží být sama za sebe a nechce být vnímána jen jako dcera slavného otce, společné rysy se zkrátka přehlédnout nedají. Fanoušci si všimli stejného úsměvu, tvaru obličeje i sebevědomého pohledu, který je pro oba typický.
Pozornost přitáhl v uplynulých měsících také jejich společný příchod na londýnskou premiéru filmu The Smashing Machine. Na červeném koberci se otec s dcerou objevili bok po boku a působili jako sehraná dvojice. Johnson zvolil elegantní námořnicky modrý oblek, zatímco Ava vsadila na černé šaty s jemnými květinovými detaily, které přirozeně podtrhly její osobitý styl.
Dwayne Johnson se dlouhodobě netají tím, jak moc důležitá je pro něj rodina. V rozhovorech opakovaně zdůrazňuje, že jeho nejzásadnější životní rolí není role akčního hrdiny, ale právě role otce. Společné vystoupení s Avou tak fanoušci vnímají jako další důkaz jeho upřímné hrdosti na dceru, která kráčí v jeho šlépějích.
Dwayne Douglas Johnson, známý především pod přezdívkou The Rock, je americký herec, producent a bývalý profesionální wrestler, který se stal jednou z nejvýraznějších a nejúspěšnějších postav současného Hollywoodu.
Narodil se 2. května 1972 v Haywardu v Kalifornii do rodiny s bohatou wrestlingovou tradicí, což ho předurčilo k životu ve sportu a showbyznysu. Původně se však věnoval fotbalu, hrál na univerzitní úrovni, než se rozhodl pro kariéru ve WWE.
Jeho wrestlingová kariéra začala v roce 1996, kdy debutoval ve World Wrestling Federation (WWF, dnes WWE). Pod přezdívkou The Rock se stal jednou z největších wrestlingových ikon 90. let. Jeho charisma, píle a schopnost bavit publikum mu vynesly nejen titul šampiona, ale i následný rychlý přechod do filmového světa.
Herecká kariéra Dwaynea Johnsona je velmi pestrá a zahrnuje některé z nejúspěšnějších akčních a dobrodružných filmů posledních dvou dekád. Mezi jeho nejznámější snímky patří série Rychle a zběsile (Fast & Furious), kde hraje postavu policisty Lukea Hobbse, dále akční filmy jako San Andreas, Jumanji: Vítejte v džungli a Hobbs & Shaw.
Kromě filmového a wrestlingového světa se trojnásobný otec Dwayne Johnson věnuje i podnikání a mnoha charitativním projektům, a to zejména ve prospěch dětí a rodin.
Johnson byl v letech 1997 až 2007 ženatý s podnikatelkou a producentkou Dany Garciou, se kterou má dceru Simone „Avu Raine“ Johnsonovou. Po rozvodu zůstali v pracovním kontaktu, vedou spolu produkční společnost a Dany se podílí na mnoha jeho filmových projektech.
Od roku 2007 je Johnson v dlouhodobém vztahu se zpěvačkou Lauren Hashianovou, kterou si vzal v roce 2019. Mají spolu dvě dcery, Jasmine Liu, která letos oslaví patnáctiny a sedmiletou Tianu Giu.