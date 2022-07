Už si nejsme tak podobné jako v dětství, tvrdí dvojčata a herečky Černé

„Většinou jsme hrály dvojčata, když jsme byly mladší, pak dlouho ne, a teď jsme zpátky spolu. Překvapilo mě, že nás oslovili, jelikož si už nejsme tak podobné jako v dětství,“ přiznala starší z dvojčat Barbora Černá, která hraje Tes Janečkovou.

Přestože jsou herečky dvojčata, o tom, kterou postavu budou hrát, rozhodovat nemohly. „Původně jsem měla hrát Tes já, ale na poslední chvíli se to změnilo. Izy je trochu větší mrcha, která se neustále snaží lanařit sestru do podvůdků,“ popsala svoji seriálovou úlohu Lucie Černá.

„Asi když nás viděli na produkci, tak si řekli, že Lucka vypadá drsněji než já,“ řekla Barbora Černá, která do seriálu naskakuje jako první. S Evou Burešovou tak nejdřív hraje jen ona, jelikož to, že jsou dvojčata, zatím před Viky tají. Toho patřičně využívá Marek Němec neboli podvodníček Charlie.

Barbora Černá, Eva Burešová a Lucie Černá v seriálu Zoo (2022)

Tes nastoupí do zoo, jelikož jí soud nařídil veřejně prospěšné práce, a tím vstoupí zároveň i do života Viky Janečkové v podání Evy Burešové. A kde je Tes, tam musí být i Izy.

„Sestry se objeví z ničeho nic, Viky bude zaskočená, ale zároveň bude ráda, že má sourozence. Mrzí jí ale, že jí o tom táta neřekl. O sestry se staral a Viky dal do dětského domova. Takže to bude pro ni trošku bolavé. Diváci se ale mají na co těšit, protože přijde nová linka, nové příběhy. Bude se to líbit, holky jsou moc hezké, talentované a já se na ně ráda koukám. Věřím, že to diváci ocení,“ prozradila Eva Burešová, která sice odchází na mateřskou, ale ze seriálu Zoo nezmizí.

„Diváky rozhodně o postavu Viky a její příběh nepřipravíme. Evu čekají krásné mateřské povinnosti, ale to neznamená, že pro ni Zoo skončila. Máme natočeno dostatek dílů dopředu, ve kterých Eva bude a zároveň jsme se domluvili i na způsobu, jak budeme pokračovat v natáčení. Viky tak bude nadále v každém díle seriálu Zoo, o to se diváci nemusí bát,“ prohlásila ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Lucie Černá, Marek Němec a Barbora Černá v seriálu Zoo (2022)

Nové seriálové sestry Tes a Izy tak rozmíchají pořádně děj a nebudou náhradou za Evu Burešovou. „Obě postavy jsou moc krásně napsané, takový Robin Hood v sukních. Okrádají ty špatné lidi,“ míní Barbora Černá. Sestra Lucie Černá ji hned doplnila: „Jen je malinký rozdíl v tom, že si ty lupy nechávají.“

Ve všech podvodech dvojčatům pomáhá Charlie v podání Marka Němce, který je má zároveň pod ochrannými křídly a sdílí s nimi byt. „Charlie má kolem sebe krasohlavy, které jsou schopny z lidí dostat kompromitující informace, a na základě nich je zase on schopen je vydírat. Je to normální kolotočář, který si hraje, že je první liga. Jinak je to obyčejný světský,“ smál se herec.

Marek Němec je spokojený, že mu dělají společnost dvě lvice. „Holky znám, s Luckou jsem natáčel vánoční pohádku, ale musím být na place hodně bedlivý, Bára mi totiž připomíná Lucku z té doby. Jakmile řeknu třeba Izy, Tes říkala… Tak si to musím hodně rozmýšlet, nechci se dopustit chyby, a raději se na ně pro jistotu nenápadně kouknu,“ dodal.