Americké legendě, která bude ústřední tváří letošního 60. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, doslova naruby obrátila život epizoda amerického dokumentárního seriálu Finding Your Roots (Hledání vašich kořenů). V Česku takřka neznámá show pomáhá místním celebritám objevovat vlastní minulost.
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Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty
Jedné z epizod se už v květnu 2016 zúčastnil právě Dustin Hoffman, který tehdy ještě ani neznal jména svých předků. Výsledkem byla emotivní scéna, během níž se filmové eso teprve ve věku 78 let dozvědělo pravdu o předchozích generacích. Jeho předci pocházeli z Evropy a později se přestěhovali do Ameriky.
V takzvané „knize života,“ kterou každý host v pořadu dostane, je uložena kompilace řady záznamů. Z téhle však vyplynuly nesmírné těžkosti, se kterými se jeho předci museli vypořádat.
Útěk přes půl světa
Hoffmanovi prarodiče – Frank a Esther – emigrovali z Bilé Cerekve na území dnešní Ukrajiny. Tehdy však šlo ještě o část Ruského impéria, které během pogromů brutálně útočilo na židovské obyvatelstvo. Kvůli nim se Frank Hoffman vrátil do vlasti, aby zachránil své rodiče – Sama a Libu.
Nikdy je však nenašel a sám v chaosu během bolševické revoluce skončil ve vězení. Stejný osud potkal krátce poté i Sama. Hoffmanovu prababičku Libu poslali na několik let do tábora nucených prací.
Až díky show se Hoffman nyní dozvěděl, že se později sama dostala do Spojených států amerických. Ze Sovětského svazu nejdříve emigrovala do Jižní Ameriky, poté odcestovala k příbuzným do Chicaga, kam se dostala už v pokročilém věku počátkem 30. let minulého století. Svého pravnuka, jenž se narodil v roce 1937 v Los Angeles, tak nejspíš nikdy neviděla.