Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dustin Hoffman propukl v pláč, když mu v televizi odhalili jeho předky

Autor:
  16:00
Dustin Hoffman (Beverly Hills, 2. srpna 2017)

Dustin Hoffman (Beverly Hills, 2. srpna 2017) | foto: AP

Herec Dustin Hoffman sleduje finále mužské dvouhry na Roland Garros.
Dustin Hoffman v Torontu (8. září 2025)
Dustin Hoffman ve filmu Smrtící epidemie
Dustin Hoffman (Beverly Hills, 2. srpna 2017)
6 fotografií
Slavnému americkému herci Dustinu Hoffmanovi nedlouho před 80. narozeninami změnila život genealogické show. Teprve díky ní před více než deseti lety konečně zjistil pravdu o svém původu.

Americké legendě, která bude ústřední tváří letošního 60. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, doslova naruby obrátila život epizoda amerického dokumentárního seriálu Finding Your Roots (Hledání vašich kořenů). V Česku takřka neznámá show pomáhá místním celebritám objevovat vlastní minulost.

Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty

Jedné z epizod se už v květnu 2016 zúčastnil právě Dustin Hoffman, který tehdy ještě ani neznal jména svých předků. Výsledkem byla emotivní scéna, během níž se filmové eso teprve ve věku 78 let dozvědělo pravdu o předchozích generacích. Jeho předci pocházeli z Evropy a později se přestěhovali do Ameriky.

V takzvané „knize života,“ kterou každý host v pořadu dostane, je uložena kompilace řady záznamů. Z téhle však vyplynuly nesmírné těžkosti, se kterými se jeho předci museli vypořádat.

Útěk přes půl světa

Hoffmanovi prarodiče – Frank a Esther – emigrovali z Bilé Cerekve na území dnešní Ukrajiny. Tehdy však šlo ještě o část Ruského impéria, které během pogromů brutálně útočilo na židovské obyvatelstvo. Kvůli nim se Frank Hoffman vrátil do vlasti, aby zachránil své rodiče – Sama a Libu.

Nikdy je však nenašel a sám v chaosu během bolševické revoluce skončil ve vězení. Stejný osud potkal krátce poté i Sama. Hoffmanovu prababičku Libu poslali na několik let do tábora nucených prací.

Až díky show se Hoffman nyní dozvěděl, že se později sama dostala do Spojených států amerických. Ze Sovětského svazu nejdříve emigrovala do Jižní Ameriky, poté odcestovala k příbuzným do Chicaga, kam se dostala už v pokročilém věku počátkem 30. let minulého století. Svého pravnuka, jenž se narodil v roce 1937 v Los Angeles, tak nejspíš nikdy neviděla.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...

Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...

Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)

Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...

Prsa po tatínkovi, plochá dráha. Patricie Solaříková se ohradila proti urážkám

Patricie Solaříková na Instagramu

Patricie Solaříková (37) se ostře vymezila proti bodyshamingu. Herečku rozčílily komentáře diskutujících, kteří se posmívají velikosti jejích prsou. Ve videu na Instagramu zdůraznila, že své tělo má...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Dustin Hoffman propukl v pláč, když mu v televizi odhalili jeho předky

Dustin Hoffman (Beverly Hills, 2. srpna 2017)

Slavnému americkému herci Dustinu Hoffmanovi nedlouho před 80. narozeninami změnila život genealogické show. Teprve díky ní před více než deseti lety konečně zjistil pravdu o svém původu.

23. června 2026

Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Lucie Matušová v Egyptě

Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...

23. června 2026  15:15

Má „koňská chůze“ obohatila módní přehlídky, míní Gisele Bündchenová

Gisele Bündchenová

Brazilka Gisele Bündchenová (45) je mimo jiné příležitostná filmová herečka a velvyslankyně Dobré vůle pro programy životního prostředí OSN, ale především patří mezi nejúspěšnější modelky světa....

23. června 2026

Rupert Everett se honil za dokonalým tělem. Skoro jsem se zmrzačil, říká

Rupert Everett a Ornella Muti ve filmu Kronika ohlášené smrti (1987)

Britský herec a zpěvák Rupert Everett zahájil svou kariéru v 80. letech a v následujícím desetiletí zaznamenával své největší filmové úspěchy. Jeho tehdejší honba za svalnatou postavou mu však...

23. června 2026

Když tak si najde jiného, shrnul Matuš krizi ve vztahu s mladou manželkou

Bohuš Matuš s manželkou Lucií (TK k vánočnímu koncertu Terezy Mátlové, Praha,...

Zpěvák Bohuš Matuš (52) má na Instagramu poslední veřejný příspěvek se svou manželkou Lucií (23) z května, kde před panoramatem Prahy připomínají páté výročí svatby. O pět týdnů později ale zpěvák...

23. června 2026  9:35

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

23. června 2026  7:26

Naučil jsem se o sebe postarat, říká Adam Mišík, který manželku nehledá

Adam Mišík v Karlových Varech (29. června 2024)

„Svobodný, navždy svobodný!“ hlásí Adam Mišík, jehož poslední láskou, ke které se veřejně přiznal, byla Natálie Jirásková, dcera Ivy Kubelkové. „Naučil jsem se, že by se člověk měl o sebe postarat...

23. června 2026

Líbila se i Polívkovi. Nic neřekl, nemohla jsem to vědět, říká Podzimková

Herečka Eva Podzimková (Karlovy Vary, 5. července 2025)

Na DAMU patřila Eva Podzimková k „nejžádanějšímu zboží“. I Vladimír Polívka přiznal, že se mu líbila. „Většinu té doby jsem byla zadaná, tak to šlo mimo mě. A Vláďa za mnou nepřišel, tak jak jsem to...

23. června 2026

Přísaha na život dětí. Soud osvobodil Sáru Saudkovou, rivalce prý neublížila

Sára Saudková u Obvodního soudu pro Prahu 5 (22. června 2026)

Obvodní soud pro Prahu 5 v pondělí v plném rozsahu zprostil obžaloby fotografku Sáru Saudkovou stíhanou za napadení rivalky, které měla mimo jiné zlomit nos. Podle soudu nebylo prokázáno, že zranění...

22. června 2026  13:38

Bývalá miss Lucie Šlégrová vyrazila na Santorini. V plavkách ji nafotil manžel

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu....

Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na řeckém ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se...

22. června 2026  12:23

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Jsi moje životní učitelka, vzkázala Courteney Coxová dceři k 22. narozeninám

Herečka Courteney Coxová vyrazila se svou dcerou Coco do kalifornského...

Herečka Courteney Coxová (62), známá především jako Monika Gellerová ze seriálu Přátelé, veřejně popřála své jediné dceři Coco Arquetteové k 22. narozeninám. Na sociálních sítích sdílela společné...

22. června 2026  11:01

Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...

22. června 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.